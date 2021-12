Axos – esce giovedì 9 dicembre “Molecole”, il nuovo singolo

Esce giovedì 9 dicembre a mezzanotte “Molecole” (under exclusive license to Believe Artist Services), il nuovo brano del talento del melodic rap italiano AXOS, prodotto da JVLI.

“Molecole” è un brano romantico, che parla di un amore profondo, sensuale e libero dalle catene dell’ego. Per descriverlo, Axos si ispira alla religione induista, in particolare alla coppia divina Krishna e Radha, che rappresenta per l’artista l’ideale di “Amore perfetto”, privo di vincoli spazio temporali.

È una traccia che parla al cuore dell’ascoltatore attraverso liriche ed l’immagini suggestive esaltate dal dinamismo della musica capace di mixare melodie malinconiche e sonorità puramente hip hop.

“Molecole” giunge a poche settimane dall’annuncio di “The Experience”, il primo “live trip” della storia. È uno show che va oltre il semplice concerto, uno spettacolo unico, ricco di sorprese e di colpi di scena, che sarà presentato ai Magazzini Generali di Milano giovedì 14 aprile 2022.

I biglietti sono disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster.

Instagram: https://www.instagram.com/axos_official/

Facebook: https://www.facebook.com/axos.era/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/7fE7lNK6tsXhCOfYfxQ3wT

YouTube: https://www.youtube.com/c/AXOSOFFICIALVIDEO

