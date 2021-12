Almanacco di bellezza

Divagazioni quotidiane e curiosità dal calendario

di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini

Illustrazioni di Giuseppe Ragazzini

Prefazione di Stefano Lucchini

Rizzoli illustrati

pp. 416; €28.00

Un libro di divagazioni sulla bellezza, a partire da un fatto del giorno: notizie, curiosità, spunti per leggere, guardare un film, osservare un’opera d’arte, ascoltare un brano musicale.

Da Almanacco di Bellezza, la trasmissione che, nelle parole di Aldo Grasso, “ricorda alcuni momenti di Match di Arbasino o di L’arte di non leggere di Fruttero & Lucentini, le sole trasmissioni snobistiche che la storia della tv annoveri con orgoglio”, un libro che ci accompagnerà per tutto l’anno e anche oltre, per raccontare e commentare, senza prendersi troppo sul serio, il giorno della settimana, i suoi anniversari, le sue storie, come pretesto di divagazioni infinite all’insegna della scoperta e della curiosità.

Una miniera di indicazioni e spunti per iniziare un nuovo libro, guardare un film, osservare un’opera d’arte, ascoltare un brano musicale, e andare alla ricerca della bellezza in tutti i campi della vita e del sapere. Un florilegio di fatti e di notizie con cui stupire gli amici a cena o a cui ispirarsi in ogni occasione. In onda ogni giorno su Sky Classica HD e nata nell’aprile del 2020, in pieno lockdown, la trasmissione Almanacco di Bellezza ha trovato migliaia di appassionati che la seguono in diretta, in replica o nei podcast di Intesa Sanpaolo, fra cui numerosi fan illustri.

