Domenica 19 dicembre alle ore 18.00 presso la Sala Polifunzionale di Teramo (Via Vincenzo Comi, 11, 64100 Teramo TE) si terrà il concerto di presentazione di “ABRUZZO”, l’album d’esordio dell’ORCHESTRA POPOLARE DEL SALTARELLO, già disponibile in formato fisico al seguente link www.orchestrapopolaredelsaltarello.com e prossimamente disponibile in digitale.

Il concerto di presentazione del disco sarà arricchito dagli speciali contributi di Andrea De Siena e Maria Carmen Di Poce, ossia i Danzatori Solisti. È possibile acquistare la prevendita presso la sede “Primo Riccitelli” (C.so Cerulli, 59 Teramo) o al link di seguito: https://www.ciaotickets.com/biglietti/orchestra-popolare-del-saltarello-teramo

L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle linee guida e dei protocolli atti a prevenire la diffusione del contagio da Covid-19; è necessario esibire il proprio green pass all’ingresso.

“Abruzzo” è un disco composto da otto brani facenti parte del repertorio tradizionale abruzzese, rielaborati in chiave inedita in maniera tale da potergli donare una veste moderna e fresca, capace di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più eterogeneo e vasto.

L’album è impreziosito dai contributi musicali di Mauro Baiocco (flauto in “Vola Vola”), Alessandro Nosenzo (chitarra in “Addije, Addije Amore”), Emanuela Donati (voce in “Vola Vola”).

Questa la tracklist di “ABRUZZO”: “Vola Vola Vola” (Danilo Di Paolonicola), “Saltarello Rosetano – Spallata di Schiavi d’Abruzzo” (Popolare), “La Jerv’a lu Cannet” (Di Paolonicola), “Mare Maje” (Di Paolonicola), “Addije, Addije Amore” (Di Paolonicola), “Rama di Rose” (Di Paolonicola), “Diasill” (Di Paolonicola) e “Maria Nicola” (Di Paolonicola).

L’Orchestra Popolare del Saltarello nasce da un’operazione di ricerca e rivalutazione della musica popolare abruzzese. Più nello specifico si occupa di tradurre in musica e suggestioni quello che fu il percorso degli antichi tratturi, lungo cui si è sviluppato e propagato il celebre “Saltarello”.

www.orchestraoopolaredelsaltarello.com

https://www.facebook.com/orchestrapopolaredelsaltarello

