Su NOVE si torna sulla stretta attualità politica con la nuova puntata del talk di approfondimento “ACCORDI&DISACCORDI”, condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi. Mercoledì 3 novembre, come sempre in diretta alle 21:25, gli ospiti sono il direttore di Libero Pietro Senaldi, il giornalista e scrittore Alessandro Cecchi Paone, il professor Andrea Crisanti e il climatologo e divulgatore scientifico Luca Mercalli.

In studio si parlerà dei risultati emersi dal G20 appena terminato a Roma e dei lavori in corso alla Cop26 di Glasgow che vede al centro del dibattito la lotta al cambiamento climatico. Inoltre si discuterà del futuro del Ddl Zan, affossato in Senato la settimana scorsa, e dell’impennata di contagi a Trieste, dove il prefetto ha chiuso le piazze ai cortei per evitare ulteriori assembramenti di manifestanti no Green pass e no Vax.

Il commento sui temi più caldi dell’attualità sarà come sempre a cura del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

La satira sarà al centro della rubrica Disaccordi&Disaccordi a cura del Terzo Segreto di Satira.

“ACCORDI&DISACCORDI” è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

Segui @aedtalkshow su Twitter

Altri articoli Dietrolatv su Dietro la Notizia