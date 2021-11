Nuova stagione culturale al Maggiore di Verbania

A RIVEDER LE STELLE

Domani, martedì 23 novembre

ALDO CAZZULLO con la partecipazione straordinaria di PIERO PELÙ

alle letture Rock della Divina Commedia e

LA MUSICA È PERICOLOSA – CONCERTATO

Mercoledì 1 dicembre

con il premio Oscar NICOLA PIOVANI

Dopo il successo degli spettacoli portati in scena durante i mesi estivi, sul palco del Maggiore continuano gli appuntamenti con il meglio della musica e della danza, della prosa, della comicità italiana, dei musical e un omaggio a Dante Alighieri

Biglietti disponibili al link https://toptix1.mioticket.it/fondazioneilmaggiore/

GREEN PASS obbligatorio per assistere agli spettacoli

Al via la nuova stagione culturale al TEATRO MAGGIORE di VERBANIA, dopo il successo di quella da poco conclusa.

A poche settimane dalla riapertura totale di cinema e teatri, la “città giardino sul Lago Maggiore” torna ad essere luogo di condivisione di emozioni, dove poter tornare a ritrovarsi in platea, assistendo fisicamente agli spettacoli nel pieno rispetto delle normative attualmente in vigore.

I primi due appuntamenti di un ricchissimo calendario, che vedrà tornare sul palcoscenico del Teatro il meglio della musica e della danza, della prosa, della comicità italiana, dei musical e un omaggio a Dante Alighieri, sono previsti per martedì 23 novembre e mercoledì 1 dicembre.

Prelazione abbonamenti (posti non riconfermati)

Da sabato 20 novembre 2021 presso la biglietteria del Teatro dalle 15.30 alle 20.00 sarà possibile acquistare l’abbonamento agli spettacoli di Prosa

Biglietti in vendita dal 15 novembre 2021 (anche on line)

– i biglietti degli spettacoli di prosa e danza saranno in vendita dal 22 novembre 2021 –

presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico della sede municipale di Piazza Garibaldi 15 – Pallanza

dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 12.30

presso la biglietteria del Teatro i giorni di apertura per spettacoli

L’INGRESSO A TEATRO È CONSENTITO CON GREEN PASS

È obbligatorio l’uso della mascherina durante gli spettacoli

Diritti di prevendita 1,50 euro (fino a 2 ore prima di ogni evento)

Per la stagione 2021/2022 sarà attivato un servizio di trasporto gratuito con Autobus VCO TRASPORTI da Domodossola a Verbania (andata e ritorno).

Il servizio è gratuito e riservato esclusivamente ai titolari di biglietti relativi a spettacoli della Stagione 2021/2022 de Il Maggiore e sarà attivato su richiesta a mezzo e-mail (segreteria@ilmaggioreverbania.it – OGGETTO: Prenotazione trasporto) per un minimo di 12 fino ad un massimo di 50 persone.

L’attivazione del servizio, per necessità organizzative, deve necessariamente essere richiesto dai titolari di biglietto almeno 5 cinque giorni prima dell’evento in programma, e sarà confermato unicamente al raggiungimento del numero minimo di prenotazioni indicate.

Il servizio di trasporto prevede il seguente tragitto e orario:

ore 19.30 – Domodossola Stazione FFSS

ore 19.40 – Villadossola Fermata linea (bar Buon Umor)

ore 19.55 – Vogogna spazio antistante Scarpissima

ore 20.35 – Verbania – Teatro Il Maggiore

Il tragitto di rientro prevede le medesime fermate con partenza dal Maggiore.

