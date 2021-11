DoClubbing Festival: preview a Milano Music Week 2021

Mercoledì 24 novembre ore 18.30 @ al Teatro CRT della Triennale di Milano “Milano Club 1995-2001” di Andrea Cavallari

Venerdì 26 novembre ore 20.30 @Apollo Club Milano “Roma Caput Disco” di Corrado Rizza

Una prima presenza in forma di preview a Milano Music Week per DoClubbing, festival di documentari dedicati al mondo dei club, della dj culture e della musica dance ed elettronica ideato dal dj e promoter Lele Sacchi, da anni colonna portante della scena musicale italiana con radici nella club culture.

Nell’ultimo anno si è fatto spazio un filone documentaristico volto alla scoperta della storia del clubbing e in Italia in particolare c’è stato un grande fermento. Da qui l’idea di Lele di organizzare a Milano nel 2022 una rassegna dedicata esclusivamente a questa categoria di film. Nel frattempo, in occasione della Milano Music Week 2021 saranno due gli appuntamenti in anteprima del festival:

mercoledì 24 novembre dalle 18.30 al Teatro CRT della Triennale di Milano ci sarà la prima proiezione del documentario “MILANO CLUB 1995-2001” di Andrea Cavallari (ingresso gratuito senza prenotazione) e venerdì 26 novembre dalle 20.30 all’Apollo Club la première milanese su grande schermo di “ROMA CAPUT DISCO” di Corrado Rizza (ingresso gratuito, prenotazione su Dice https://link.dice.fm/Osprbd9dolb).

Per altre notizie relative al tema Eventi Dietro la Notizia