Nove – il gran finale de “Il contadino cerca moglie”

In prima serata su NOVE arriva il gran finale de “Il contadino cerca moglie” condotto da

Gabriele Corsi

Domani, giovedì 18 novembre alle 21.25 andrà in onda in prima serata su NOVE l’ultima puntata de “Il contadino cerca moglie”, il reality dedicato alla ricerca dell’anima gemella con cui condividere la vita in campagna. Accompagnati in questo viaggio da Gabriele Corsi, i contadini protagonisti di questa stagione del reality prodotto da Fremantle per Discovery Italia, sono alle battute finali.

In tutte le fattorie, è arrivato il tempo dei bilanci e delle scelte: dopo i dubbi, gli appuntamenti, le discussioni e i momenti di tenerezza e complicità, le coppie hanno avuto un assaggio della loro possibile vita quotidiana insieme in campagna. La complicità tra i concorrenti e le loro pretendenti si sarà affievolita a causa del duro lavoro che la terra richiede o avrà aumentato la convinzione di vivere all’interno del mondo rurale?

Dopo la scelta non corrisposta fatta dal contadino birraio Marco, tocca ora agli altri contadini: Lorenzo, coltivatore di olive, ortaggi e apicoltore, 35 anni, dalla provincia di Arezzo; Martino, allevatore di bovini e casaro, 39 anni, dalla provincia di Brescia; Michele, allevatore di bovini e caprini allo stato brado, 21 anni, dalla provincia di Foggia. Emanuele, allevatore di bovini e asini, 30 anni, dalla provincia di Ragusa.

In questa puntata contadini e pretendenti si divideranno non sapendo se quello sarà un semplice saluto o un addio definitivo. Se al termine della puntata, si troveranno nuovamente insieme, vorrà dire che si saranno scelti a vicenda e potranno così iniziare la loro nuova vita insieme.

La decisione non sarà semplice, ma tutti i protagonisti potranno sempre contare sul supporto di Gabriele, ormai esperto di questioni di cuore che, per l’occasione, raggiungerà i protagonisti direttamente a casa loro in campagna così da essere presente al momento delle scelte finali. Quale contadino avrà trovato l’anima gemella e quale ragazza sarà disposta a cambiare la propria vita per andare a vivere in campagna?

“Il contadino cerca moglie” è un programma condotto da Gabriele Corsi, prodotto da Fremantle per Discovery Italia. La puntata finale andrà in onda il 18 novembre in prima serata sul NOVE e sempre disponibile su discovery+.

