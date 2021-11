“Vitti90” Mercoledì 3 novembre dalle 7 del mattino a notte inoltrata Maratona-omaggio all’attrice-icona del grande cinema italiano

Otto pellicole: apre Deserto Rosso. In prima serata, L’anatra all’arancia.

Mercoledì 3 novembre, dalle ore 7.00 del mattino a notte inoltrata, su Cine34, maratona-omaggio dedicata all’attrice-icona del grande cinema italiano. «Vitti 90» propone alcuni dei film più importanti dell’artista consegnata alla storia della Settima Arte come musa dei drammi borghesi di Michelangelo Antonioni e risposta italiana alle bellezze della cinematografia internazionale dell’epoca.

Otto pellicole raccontano, quindi, la carriera di un’artista la cui vivacità e ricchezza espressiva ha dato vita a personaggi rappresentativi, anche da un punto di vista sociologico. Una carriera straordinaria, quella di Monica Vitti, per la quale nel 1995, a Venezia, ha ricevuto un meritatissimo Leone d’Oro alla Carriera.

Apre la retrospettiva, Deserto Rosso. A seguire, spazio a Teresa la ladra; Basta che non si sappia in giro; Ninì Tirabusciò, la donna che inventò la mossa; Noi donne siamo fatte così; Io so che tu sai che io so. In prima serata tocca all’evergreen L’anatra all’arancia. Chiude la rassegna, Polvere di stelle.

07.00 – DESERTO ROSSO, 1964, regia di Michelangelo Antonioni con Monica Vitti e Richard Harris.

09.00 – TERESA LA LADRA, 1973, regia di Carlo Di Palma con Monica Vitti, Stefano Satta Flores, Isa Danieli, Carlo Delle Piane, Michele Placido, Anna Bonaiuto, Adele Cambria

11.45 – BASTA CHE NON SI SAPPIA IN GIRO, 1976, di Nanni Loy, Luigi Magni, Luigi Comencini con Monica Vitti, Johnny Dorelli, Nino Manfredi, Lino Banfi, Isa Danieli, Vittorio Mezzogiorno, Marzio Honorato, Emilio Delle Piane

14.00 – NINÌ TIRABUSCIÒ, LA DONNA CHE INVENTÒ LA MOSSA, 1970, regia di Marcello Fondato con Monica Vitti, Gastone Moschin, Pierre Clémenti, Peppino e Luigi De Filippo, Carlo Giuffré, Sylva Koscina, Lino Banfi, Salvo Randone, Nino Taranto

16.30 – NOI DONNE SIAMO FATTE COSÌ, 1971, regia di Dino Risi con Monica Vitti, Carlo Giuffré, Enrico Maria Salerno, Ettore Manni

18.45 – IO SO CHE TU SAI CHE IO SO, 1982, regia di Alberto Sordi con Monica Vitti, Alberto Sordi, Cesare Cadeo, cameo di Sandro Paternostro e Gianni Letta

21.00 – L’ANATRA ALL’ARANCIA, 1975, regia di Luciano Salce con Monica Vitti, Ugo Tognazzi, Barbara Bouchet

23.15 – POLVERE DI STELLE, 1973, regia di Alberto Sordi con Monica Vitti, Alberto Sordi, Alvaro Vitali, cameo di Wanda Osiris e Carlo Dapporto.

Cine 34

