La Settimana dell’aria pulita: dal 22 al 28 Novembre

Una foto può testimoniare l’impegno concreto per migliorare l’aria delle nostre città

LA SETTIMANA DELL’ARIA PULITA è un’iniziativa di sensibilizzazione sulla qualità dell’aria del Bacino padano, nata all’interno della campagna “C’è aria per te!” del progetto LIFE PrepAIR per contrastare l’inquinamento dell’aria grazie all’alleanza tra istituzioni e cittadini, in una battaglia che è di tutti.

IL CONTESTO: COS’È “C’È ARIA PER TE!”

“C’è aria per te” è la campagna di sensibilizzazione sviluppata nell’ambito del progetto LIFE PrepAIR (www.lifeprepair.eu), coordinata da ART-ER, il consorzio della Regione Emilia-Romagna per la crescita sostenibile e l’innovazione, partner del progetto, per contrastare l’inquinamento dell’aria nel Bacino padano e che coinvolge tutti i territori e le ARPA del Bacino.

In Emilia-Romagna, Piemonte, Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Provincia autonoma di Trento e Friuli-Venezia Giulia sono previste numerose azioni di sensibilizzazione nelle città, nelle scuole, tra le associazioni, in un susseguirsi di iniziative che coinvolgeranno tutti i territori del bacino padano da ottobre fino alla primavera 2022, per poi avere una coda nell’autunno inverno 2022/2023.

In campo un testimonial d’eccezione, il “comicista” Paolo Franceschini: comico-ciclista e speaker di radio Kiss Kiss, già protagonista di azioni e campagne legate alla promozione della sostenibilità ambientale e della mobilità sostenibile.

LA SETTIMANA DELL’ARIA PULITA: DI COSA SI TRATTA?

Dal 22 al 28 novembre cittadini, enti, associazioni, aziende e scuole sono chiamati a realizzare azioni concrete per contribuire al miglioramento dell’aria e a renderle visibili.

Per aderire alla settimana dell’aria pulita, visitando il sito www.ariaxte.it, si sceglie un’azione da mettere in atto nella Settimana dell’aria pulita o nelle settimane successive, testimoniandola attraverso una foto e caricandola sul sito insieme a una breve descrizione. C’è tempo fino al 31/12/2021.

Tutte le foto partecipanti faranno parte di una grande galleria fotografica per ispirare la comunità con esempi concreti e replicabili e contribuiranno alla piantumazione di nuovi alberi nel Bacino padano.

Per i cittadini, le tre fotografie più creative e significative tra tutte quelle inviate vinceranno uno dei premi in palio dedicati alla mobilità sostenibile: una bicicletta elettrica, un monopattino elettrico, una bicicletta pieghevole (il regolamento del concorso IO CAMBIO L’ARIA è consultabile su www.ariaxte.it).

Con gesti quotidiani o eventi speciali, da condividere attraverso fotografie che verranno pubblicate sul sito della campagna www.ariaxte.it per testimoniare l’impegno collettivo e amplificarne gli effetti su tutto il territorio: l’obiettivo è rendere visibili le azioni con una grande galleria fotografica, realizzare così un’opera collettiva per mettere in luce le piccole e grandi scelte quotidiane che possono fare la differenza e costruire un’alleanza per l’aria.

Tutte le informazioni della sulla campagna e gli aggiornamenti sono su www.ariaxte.it e sui canali social Facebook, Instagram e YouTube.

CANALI

www.ariaxte.it

Video promo della campagna: https://youtu.be/FTHg9VFXRCU

Facebook: www.facebook.com/ariaxte

Instagram: www.instagram.com/ariaxte

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCwUKmwMvrT0-g8WBskiBcLw

Altri articoli Ambiente su Dietro La Notizia