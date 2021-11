Fujifilm_Instant Win: con instax scattano i regali

Entro il 7 gennaio 2022 acquistando un modello della gamma Fujifilm instax in promozione, si potrà vincere una gift card da 200 euro, spendibile presso Decathlon, Ikea, Marionnaud, Zalando

La gamma instax di Fujifilm è da sempre sinonimo di praticità, divertimento e condivisione. Per questo Natale, il regalo sarà proprio instax a farlo per gratificare chi sceglie di scattare e stampare con alcuni prodotti della gamma.

FUJIFILM lancia Instant Win, un concorso a premi destinato ai clienti finali, maggiorenni*1, con rinvenimento immediato della vincita.

FUJIFILM mette in palio gift card del valore di 200 euro, da poter spendere in uno dei negozi a scelta tra Decathlon, Ikea, Marionnaud, Zalando.

Per partecipare al concorso, servirà acquistare entro il 7 gennaio 2022 presso i punti vendita fisici presenti sul territorio italiano e della Repubblica di San Marino o tramite i loro siti e-commerce*2, che commercializzino, in tutto o in parte, gli articoli che rientrano nella promozione e che pubblicizzino il concorso Instant Win.

Si concorre tramite piattaforma on line, inserendo nell’apposito form del sito www.scattanoiregali.it i dati personali richiesti, indirizzo e-mail e quelli del documento d’acquisto, specificando anche la gift card che si vorrebbe vincere. Il documento di acquisto*3 dovrà essere PARLANTE, ovvero dovrà riportare interamente, chiaramente ed inequivocabilmente l’indicazione della marca e della descrizione dell’articolo acquistato (o il codice EAN del relativo articolo).

A seguito dell’inserimento dei dati e della scelta della tipologia di premio, il software avvierà la procedura casuale di assegnazione dei premi in palio. L’esito positivo o negativo sarà comunicato immediatamente su una pagina ad hoc del sito.

In caso di vincita, non si potrà ritentare la sorte per aggiudicarsi un altro premio ed è possibile partecipare al massimo una volta*4 per ogni singolo documento di acquisto.

Non sono consentite registrazioni multiple da parte dello stesso cliente finale con l’utilizzo di diversi indirizzi e-mail.

Per informazioni sul concorso e specifiche sui prodotti che rientrano in Instant Win consultare il sito www.scattanoiregali.it

*1 Concorso destinato ai clienti finali privati (persone fisiche) maggiorenni alla data di partecipazione, residenti o domiciliati in Italia e nella Repubblica di San Marino che, nel periodo di validità indicato al paragrafo “PERIODO DI SVOLGIMENTO”, effettueranno l’acquisto degli “ARTICOLI OGGETTO DEL CONCORSO” nei punti vendita aderenti, secondo quanto indicato al paragrafo “MECCANICA INSTANT WIN”.

*2 Sono esclusi gli acquisti effettuati attraverso i siti e-commerce, ad eccezione dei siti e-commerce dei punti vendita fisici aderenti.

*3 Per partecipare al concorso Instan Win i clienti finali dovranno trattenere l’originale del documento di acquisto (ed eventualmente il codice EAN dell’articolo acquistato), che dovrà essere uno scontrino, se l’acquisto avverrà in un punto vendita fisico, oppure uno scontrino o una fattura, se l’acquisto avverrà sul sito e-commerce di un punto vendita fisico.

*4 I dati del documento di acquisto verranno automaticamente registrati e resi inutilizzabili dal sistema software per ulteriori partecipazioni, anche da utenti diversi; pertanto sarà possibile partecipare al massimo una volta per ogni singolo documento di acquisto e saranno validi solo gli acquisti effettuati nel periodo di validità della presente manifestazione a premi.

