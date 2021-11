Elena Bonelli presenta il suo libro “La Canzone Romana”

Elena Bonelli, “La Canzone Romana”

La storia insolita e straordinaria della tradizione musicale di Roma

Da Balzani a Baglioni, da Venditti a Ultimo

COLLANA: QUEST’ITALIA Pagine: 320 Prezzo: € 12,00 E-book: € 4,99

La storia insolita e straordinaria della tradizione musicale di Roma, da Balzani a Baglioni, da Venditti a Ultimo raccontata da Elena Bonelli, l’artista conosciuta anche come “La Voce di Roma”, che ha portato la tradizione canora romana nei più importanti teatri internazionali: dal Carnegie Hall di New York al Lincoln Theatre di Miami. 150 anni di musica romana, alla scoperta degli artisti e delle canzoni più importanti della capitale.

Si sa, le canzoni sono da sempre lo specchio di un luogo e di un tempo: rappresentano i sentimenti più profondi delle città in cui sono nate e raccontano segreti e contraddizioni dei periodi in cui si sono diffuse. E naturalmente Roma e il suo patrimonio musicale tradizionale non fanno eccezione. Elena Bonelli, “La Voce di Roma”, che ha dedicato la vita a far conoscere la canzone romana al mondo, ci conduce lungo un itinerario fatto di artisti e canzoni, raccontandoci la grande storia di Roma Capitale da un punto di vista inedito e coinvolgente.

Da brani straordinari, come Le streghe, Tanto pe’ cantà e Valzer della Toppa, a figure artistiche di rilievo assoluto, come Ettore Petrolini, Anna Magnani e Pier Paolo Pasolini, fino ad Achille Lauro e i nuovi volti della musica romana contemporanea, questo libro è un’inestimabile raccolta di tesori, che saprà fare la felicità di tutti gli appassionati.

