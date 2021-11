Bruno vespa, Lucia Azzolina e Fabrizio Pregliasco ospiti di “Accordi & Disaccordi”

Condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio

Mercoledì 24 novembre alle 21:25 sul Nove, live streaming su Discovery+

Nuovo appuntamento con l’attualità sul NOVE con il talk di approfondimento politico “ACCORDI&DISACCORDI”. Mercoledì 24 novembre, come sempre in diretta alle 21:25, i conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi accolgono come ospiti il giornalista e conduttore di Porta a Porta Bruno Vespa, l’ex ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina e il virologo Fabrizio Pregliasco.

In studio si parlerà delle misure, dal green pass rafforzato alla terza dose anche per gli under 40, che il governo italiano intende intraprendere per bloccare l’aumento di contagi che ha ormai investito l’Europa. Inoltre si continuerà a discutere delle manovre attorno al Quirinale e delle ultime dichiarazioni di Matteo Renzi alla Leopolda di Firenze.

Il commento sui temi più caldi dell’attualità sarà, come sempre, a cura del direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio.

La satira, invece, sarà al centro della rubrica Disaccordi&Disaccordi a cura del Terzo Segreto di Satira.

“ACCORDI&DISACCORDI” è prodotto da Loft Produzioni per Discovery Italia ed è visibile anche in live streaming e on demand su discovery+. NOVE è visibile al canale 9 del Digitale Terrestre, su Sky Canale 149 e Tivùsat Canale 9.

