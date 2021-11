Negli ultimi tempi si parla sempre più di intelligenza artificiale che si pone come presente e futuro delle nostre vite, al servizio delle aziende e del bene comune. La verità è che l’intelligenza Artificiale è già qui e semplifica la quotidianità di tutti noi. L’intelligenza artificiale è l’abilità di uno strumento tecnologico di mostrare capacità umane quali il ragionamento, l’apprendimento, la pianificazione e la creatività. Si tratta di una tecnologia che, nell’attesa del salto quantico che caratterizzerà gli anni a venire, sta iniziando ad essere impiegata sempre più in quasi tutti i settori professionali.

L’Intelligenza Artificiale è presente nella sanità, nei trasporti, nelle fabbriche, nella filiera agricola così come nell’amministrazione pubblica e nei servizi. Ma dell’Intelligenza Artificiale ce ne serviamo tutti i giorni senza accorgercene: quando facciamo shopping in rete, cerchiamo traduzioni automatiche, riscaldiamo casa avvalendoci di termostati intelligenti, o ancora chiediamo ai nostri smartphone di organizzare le nostre agende personali.

Di Intelligenza artificiale se ne è parlato lo scorso mese di ottobre all’Hotel Principe di Savoia a Milano durante l’evento “Brain Stormig” organizzato da IAN Srl e che ha visto partecipare, oltre a Federica Neri, AD di IAN, anche Fabrizio Negri – AD di Cerved Rating Agency, Giuseppe De Pasquale – Regional Sales Manager di Quantum per Italia, Grecia, Cipro, Malta, e infine Brian Pawlowski – Chief Development Officer at Quantum, the inventor of NFS (Network File System).

Il primo a parlare è stato Fabrizio Negri che, dopo aver sottolineato come da circa tre anni Cerved Rating Agency si occupa di valutare, con metriche sia qualitative sia quantitative, l’impegno delle imprese nell’ambito della sostenibilità intesa non solo dal punto di vista degli aspetti ambientali ma anche di quello sociale e di governance, ha aggiunto: «Nel mondo della sostenibilità l’utilizzo della tecnologia è un elemento molto importante perché, mancando una rendicontazione obbligatoria che costringa le aziende sotto una certa soglia dimensionale a condividere i propri dati, dobbiamo andare a raccogliere noi quei dati. Tecnologia e Intelligenza Artificiale ci aiutano in questa raccolta dei dati di misurazione della sostenibilità e a far sì che essa non sia solo uno slogan ma un impegno reale, e che questo impegno venga misurato».

Fabrizio Negri ha inoltre sottolineato come, da una recente ricerca di Cerved sulla sostenibilità, le aziende più sostenibili risultano essere quelle meno rischiose e, altro dato interessante, la minore rischiosità delle imprese con una maggiore presenza femminile tra dirigenti e nei consigli di amministrazione (almeno superiore al 30%).

Nel suo primo intervento Federica Neri ha precisato: “Per poter reagire in modo agile ai rapidi cambiamenti dei mercati bisogna monitorare costantemente e attuare una trasformazione dinamica dei processi operativi: è questo l’imperativo strategico per le imprese che hanno intenzione di reagire in modo agile ai rapidi cambiamenti dei mercati. IAN, nata 42 anni fa, non sarebbe arrivata dov’è oggi mantenendo la leadership nel settore dei servizi se non avesse saputo affrontare e gestire con energia e grande capacità manageriale una dopo dopo l’altra le sfide di un settore, quello tecnologico, così dinamico. Ma trasformare i processi e le operations significa oggi passare da un modello basato sui costi e sull’efficienza a un modello orientato al cliente e al mercato. IDC prevede che entro il 2022 le imprese aumenteranno del 40% gli investimenti in data governance e digital operations: il percorso passa infatti da intelligenza artificiale, automazione, data governance e sostenibilità. IDC considera l’aspetto della data governance fondamentale perché, per sostenere i processi aziendali necessari per creare una cultura decisionale basata sui dati, i comportamenti passati devono essere modificati”

Nel suo ultimo intervento Federica Neri ha presentato in anteprima – anche se ancora in una primissima versione – il suo avatar (Fede) simile a lei nell’aspetto e nel modo di esprimersi, progettato per poter essere aiutare dipendenti e dei clienti in caso di necessità: “Un avatar è un assistente virtuale con le sembianze umane pensato per poter fornire un servizio più personalizzato e continuativo ai clienti e migliorare sempre più la customer experience ad ogni ora del giorno e della notte, così come per aiutare i dipendenti in caso di difficoltà e dare sempre un risconto concreto nel modo più efficiente possibile e con quel calore umano”.

