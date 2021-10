Dopo averci fatto innamorare della loro musica e delle loro storie, i Te quiero Euridice annunciano il loro primo album “Sempre qui”, in uscita giovedì 4 novembre per PeerMusic e disponibile in pre-save e pre-add al link https://found.ee/semprequi.

La delicatezza di “Shhh”, la capacità di parlare con leggerezza di una storia d’amore complicata in “Lampadine”, il coraggio di spezzare un legame ormai dato per scontato in “Adelphi”, l’ottimismo di “Un segreto tra di noi” e le due anime di Elena e Pietro raccontate in “Mandorle” e “Casseforti” (NSGB)”.

La musica dei Te quiero Euridice in “Sempre qui” è un album di fotografie, di quelli che solo i nostalgici tengono ancora, da sfogliare in segreto per sbirciare la vita di due ragazzi nel mezzo dei loro vent’anni. Gli amori, le prime delusioni, le feste, l’università, i viaggi con il vento in faccia, immagini intense che penetrano sotto la pelle e conquistano un posto nei nostri cuori.

“Il nostro album si chiama ‘Sempre qui’, – raccontano i Te quiero Euridice – un po’ per la paura di vedere il mondo che va avanti e noi che restiamo fermi, un po’ per tenere presente la magia dei punti di partenza, senza arrendersi mai di fronte a loro. Abbiamo messo i nostri primi vent’anni dentro il nostro primo disco, con urgenza, voglia di raccontarsi e una buona dose di pop.”

La produzione dei brani è affidata a Simone Sproccati, con l’arrangiamento di Francesco Brianzi. Il progetto vanta, inoltre, la presenza di Gabriele Garlaschelli alla chitarra elettrica, Andrea Speroni al basso, Irene Barbieri al violino, Yana Prakudovich alla viola e il già citato Francesco Brianzi alla batteria, vibrafono, percussioni e tastiere.

Lui si chiama Pietro Malacarne, lei Elena Brianzi: le due anime dei Te quiero Euridice, progetto nato a Piacenza nel 2016.

I due autori, classe ’98, pubblicano nell’ottobre del 2018 “I miei polsi”, primo singolo del duo, subito finito in Viral 50 su Spotify, estratto dall’EP “Due”.

