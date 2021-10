Il Muro del Canto torna in concerto a Roma Parco Schuster

Dopo il tour estivo e la presentazione del nuovo singolo “Controvento”, Il Muro del Canto torna in concerto a Roma, con uno speciale evento in programma domenica 31 ottobre alle ore 15.00 a Parco Schuster, in zona Ostiense.

Link al videoclip del nuovo singolo “Controvento”:

https://www.youtube.com/watch?v=0SY0Z0SCZCw

A due anni di distanza dal concerto pomeridiano di Garbatella che ha visto la band presentare l’ultimo disco “L’Amore mio non more” davanti a oltre 5000 persone in Piazza Sauli, Il Muro del Canto replica con un grande evento a ingresso gratuito nel cuore della città: una festa in cui anticiperà alcuni dei brani che comporranno il nuovo disco in uscita nel 2022 alternati a una selezione del repertorio scritto in oltre dieci anni di attività.

Il live di Roma è il primo dei nuovi appuntamenti autunnali annunciati dalla band previsti in quattro importanti città italiane:

Domenica 31 Ottobre – Roma, Parco Schuster

Venerdì 19 Novembre – Bologna, Locomotiv Club

Sabato 20 Novembre – Milano, Arci Bellezza

Venerdì 10 Dicembre – Firenze, La Limonaia di Villa Strozzi

Il Muro del Canto sono Daniele Coccia Paifelman (voce), Alessandro Pieravanti (voce narrante e batteria), Eric Caldironi (chitarra acustica), Ludovico Lamarra (basso elettrico), Franco Pietropaoli (chitarra elettrica) e Alessandro Marinelli (fisarmonica). Dal suono ruvido ed intenso, il gruppo unisce modernità e tradizione in un’autentica voce popolare senza tempo. Il loro ultimo album “L’Amore mio non more”, ottimamente recensito dalla critica, è stato portato a lungo in tour in tutta la penisola, ampliando il nutrito pubblico che da anni segue le performance della band.

www.ilmurodelcanto.com

facebook.com/ilmurodelcanto

Link al video YouTube di “La vita è una”: https://youtu.be/Z0IUT4G_MPg

Link al video YouTube di “Reggime er gioco”:

https://www.youtube.com/watch?v=WzGPNadFKpA&feature=youtu.be

Link al video di “L’amore mio non more” su YouTube: https://youtu.be/Ffxqf0OP1OE

Per altre notizie relative al tema Musica Dietro la Notizia