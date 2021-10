Mokadelic, il nuovo album “Apocalysm” dal 26 novembre 2021

“Un memorandum onirico in cui si mescolano sogni, speranze, incubi e vita reale”

Torna con un album di inediti la band che ha ottenuto il successo grazie alle musiche scritte per cinema e serie tv

Tante le collaborazioni con i principali registi tra cui Salvatores, Sollima, Rovere, Marco D’Amore e molti altri

I Mokadelic, gruppo attivo nella composizione di musiche e soundtrack per il cinema, la tv, il teatro e formato da Alberto Broccatelli, Cristian Marras, Maurizio Mazzenga, Alessio Mecozzi e Luca Novelli, usciranno con “Apocalysm”, il nuovo disco di inediti per Blackcandy Produzioni, il 26 novembre 2021.

“Apocalysm” rappresenta una piccola ma preziosa raccolta di dati in otto brani inediti che riguardano l’essere umano a ridosso di un probabile grande sconvolgimento, non soltanto climatico ma soprattutto culturale e sociale. Di fatto “Apocalysm” è una parola inesistente, a cui i Mokadelic hanno attribuito “l’insieme delle azioni che, volendo o no, sta portando a un cambiamento globale per mano dell’uomo”. I brani del disco sono la trasposizione emozionale di ognuno di questi dati, e vuole essere un memorandum onirico in cui si mescolano sogni, speranze, incubi e vita reale.

Sfumature elettroniche e pesanti distorsioni analogiche sono l’interpretazione del presente in un racconto musicale che cerca di essere un viaggio di riconciliazione nelle differenti sonorità che popolano il presente: non una sola via, ma un incedere di atmosfere che si armonizzano vicendevolmente, nella ricerca artistica di quell’uno che si cela dietro ogni grande cambiamento.

“Apocalysm” è stato anticipato dal singolo “Würm”, il cui titolo fa riferimento agli effetti provocati dall’omonima glaciazione, nonché primo capitolo di un percorso sonoro che vede i Mokadelic Impegnati nella missione di tradurre in musica le origini e l’eredità dei cambiamenti climatici.

