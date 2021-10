Esce oggi venerdì 29 ottobre 2021, “ Hip House” il nuovo singolo di DJ Aladyn che vanta la collaborazione con Saturnino. I due, conosciuti nel 1999 grazie a Stefano Fontana A.K.A Stylophonic proprio come “Spazio 1999” non hanno in realtà mai smesso di lavorare insieme.

Hip House è il distillato che riassume tutti gli anni insieme, 3 minuti di una ritmica devastante, scratch intrepido, basso presente e le voci di The Craft e Tori Jae.

DJ Aladyn-Biografia:

Dj Aladyn è un dj e produttore italiano. Dal 1990 si distingue nel panorama nazionale per personalità, forte creatività ed ecletticismo. L’artista performer e l’uomo della radio sono le due anime che compongono la stessa figura.

Fonda con Dj Myke Men in Skratch (con i quali vince 2 volte il titolo italiano DMC Team, partecipando alle finali di Londra) e dal 2002 entra a far parte della squadra di Radio Deejay, affiancando Alessio Bertallot nel programma “B-Side” e Nikki con “Tropical Pizza”. Nel 2005, insieme al suo socio storico Dj Myke, apre le date del tour italiano dei Prodigy.

Nel 2012 arriva il primo disco solista intitolato “Fili Invisibili”, pubblicato da Metatron.

E’ in tutto e per tutto il lavoro di un’artista a 360 gradi, come si nota dalle diverse influenze e dalla lunghissima lista di collaborazioni (Jovanotti, Saturnino, Fabri Fibra, Calibro 35, Rancore, Dargen D’Amico, Remo Anzovino, Jack Jaselli, Dj Myke, Diego Mancino e tanti altri).

