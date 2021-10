Mahmood ospite a Lucca Comics&Games e annuncio Tour 2022

Mahmood sarà ospite a Lucca Comics & Games 2021 per presentare “Ghettolimpo – sui sentieri dell’anima” il libro a fumetti tratto dall’album Ghettolimpo edito da Mondadori in uscita il 2 novembre 2021

Domenica 31 ottobre ore 15:30 Auditorium San Francesco con Sio e Luca Valtorta

Annunciate la seconda data a Roma, la terza data a Milano, una nuova data a Padova

Di seguito le date musicali del Tour 2022. Sold out i concerti di Milano e Roma

Prevendite disponibili su www.friendsandpartners.it e nei punti vendita dalle ore 16:00 di venerdì 29 ottobre 2021

Maggiori informazioni su www.friendsandpartners.it

Domenica 31 ottobre alle ore 15:30, presso l’Auditorium San Francesco, in occasione dell’uscita del libro di Mahmood “Ghettolimpo – Sui sentieri dell’anima”, l’artista Sio e il cantautore Mahmood dialogano a Lucca Comics&Games di musica e fumetti, linguaggi apparentemente diversi ma profondamente intrecciati, modalità espressive che si contaminano a vicenda e che cercano, in modi sempre nuovi, di dare una “forma” all’anima.

Per accedere sarà necessario il Green Pass.

CALENDARIO AGGIORNATO TOUR

Sabato 23 aprile 2022 – Bataclan, Parigi (recupero del 17/12/2021)

Lunedì 25 aprile 2022 – De Roma, Anversa (recupero del 18/12/2021)

Martedì 26 aprile 2022 – Melkweg, Amsterdam (recupero del 15/12/2021)

Giovedì 28 aprile 2022 – Les Docks, Losanna (recupero del 7/12/2021)

Sabato 30 aprile 2022 – Komplex 457, Zurigo (recupero del 6/12/2021)

Lunedì 2 maggio 2022 – O2 Shepherd’s Bush Empire, Londra (recupero del 12/12/2021)

Mercoledì 4 maggio 2022 – Sala But, Madrid (recupero del 10/12/2021)

Martedì 10 maggio 2022 – Gran Teatro Geox, Padova NUOVA DATA

Mercoledì 11 maggio 2022 – Tuscany Hall, Firenze (recupero del 16/11/2021)

Venerdì 13 maggio 2022 – Concordia, Venaria (TO) (recupero del 20/11/2021)

Sabato 14 maggio 2022 – Vox Club, Nonantola (MO) (recupero del 19/11/2021)

Martedì 17 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 23/11/2021) SOLD OUT

Mercoledì 18 maggio 2022 – Alcatraz, Milano (recupero del 24/11/2021) SOLD OUT

Sabato 21 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma (recupero del 13/11/2021) SOLD OUT

Domenica 22 maggio 2022 – Palapartenope, Napoli (recupero del 12/11/2021) NUOVA LOCATION

Venerdì 27 maggio 2022 – Palladium, Varsavia (recupero del 2/12/2021)

Sabato 28 maggio 2022 – Atlantico Live, Roma NUOVA DATA

Lunedì 30 maggio 2022 – Alcatraz, Milano NUOVA DATA

prevendite disponibili su www.friendsandpartners.it

e nei punti vendita dalle ore 16:00 di venerdì 29 ottobre 2021

Tutte le info sul tour di Mahmood sono disponibili su www.friendsandparters.it

Info biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it

