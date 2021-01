Filippo Anelli su Radio 24

Filippo Anelli, (Fnomceo) a 24Mattino su Radio 24: In Lombardia più vaccinati tra i non sanitari

“In alcune Regioni, come la Lombardia, sembra che ci siano tra i vaccinati più persone non sanitarie rispetto ai sanitari, una cosa incomprensibile per la quale sarà necessario fare delle verifiche.” Lo ha detto presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), Filippo Anelli, a 24 Mattino di Simone Spetia su Radio 24. I furbetti del vaccino secondo Anelli potevano essere evitati “organizzando delle liste di riserva per consentire di utilizzare in maniera corretta le dosi di vaccino per coloro che non si sono presentati”.