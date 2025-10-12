“Da noi… a Ruota Libera”: Edwige Fenech, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere

puntata di “Da noi… a Ruota Libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda su Rai1 domenica 12 ottobre alle 17.20.

Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

Questa settimana si racconteranno al pubblico Edwige Fenech, icona del cinema italiano dal fascino magnetico, attrice, produttrice e volto amatissimo dal pubblico; Beppe Convertini, attore e conduttore, anche lui, come Francesca Fialdini, nel cast di “Ballando con le stelle” e la sua insegnante di ballo Veera Kinnunen; Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, a teatro con “Indovina chi viene a cena?”, la commedia che tutti ricordano nell’indimenticabile film interpretato da Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Infine, Anna Tiziana Torti e Lorenzo Greco, madre e figlio, autori di “La distanza che ci unisce”, romanzo a due voci che racconta la storia del loro rapporto, una storia di violenza familiare e di rinascita

