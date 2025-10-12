21.1 C
Milano
domenica, Ottobre 12, 2025
HomeDIETRO LA TV
DIETRO LA TV

“Da noi… a Ruota Libera”: Edwige Fenech, Cesare Bocci e Vittoria Belvedere

Davide Falco
By Davide Falco
0
73
francesca-fialdini
francesca-fialdini

puntata di Da noi… a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini in onda su Rai1 domenica 12 ottobre alle 17.20.

Come sempre, al centro del programma, le interviste di Francesca Fialdini ai protagonisti più attuali del mondo dello spettacolo e i racconti di storie vere, forti ed esemplari di persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla loro vita, rimettendosi in gioco e riuscendo a far girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio.

Questa settimana si racconteranno al pubblico Edwige Fenech, icona del cinema italiano dal fascino magnetico, attrice, produttrice e volto amatissimo dal pubblico; Beppe Convertini, attore e conduttore, anche lui, come Francesca Fialdini, nel cast di “Ballando con le stelle” e la sua insegnante di ballo Veera Kinnunen; Cesare Bocci e Vittoria Belvedere, a teatro con “Indovina chi viene a cena?”, la commedia che tutti ricordano nell’indimenticabile film interpretato da Katharine Hepburn e Spencer Tracy. Infine, Anna Tiziana Torti e Lorenzo Greco, madre e figlio, autori di “La distanza che ci unisce”, romanzo a due voci che racconta la storia del loro rapporto, una storia di violenza familiare e di rinascita

Altri articoli dietrolatv su Dietro la Notizia 

Davide_Falco
Davide Falco

Articolo precedente
Giusy Versace applaude l’arrivo finale di Obiettivo Tricolore a Trento
Articolo successivo
Rifiuti a Solaro, la Lega presenta i numeri choc di San Pietro
Davide Falco
Davide Falco

Articoli

- Advertisement -spot_img

Ultimi Articoli

Carica di più

DIETROLANOTIZIA.IT
Registrazione del Tribunale di Milano N.286 del 15-04-2005 Direttore Responsabile-Editore: Davide Falco
Autorizzazione SIAE n. 350\I\05-475

Contattaci: redazione@dietrolanotizia.it

© Copyright - 2025 DIETROLANOTIZIA | P.Iva 04852590969

Termini e Condizioni

Privacy Policy