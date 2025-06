“Mangia Puglia ama”, da oggi nuova stagione su Food Network

Un viaggio nella cucina di ANTONELLA RICCI, “MANGIA PUGLIA AMA” in onda su Food Network canale 33 dal 28 giugno ogni sabato alle 17:55 e disponibile in streaming su discovery+.

Arriva la nuova stagione di Mangia Puglia Ama. Protagonista è Antonella Ricci, che insieme al marito Vinod Sookar racconta i piatti della tradizione pugliese. Ogni puntata è un vero e proprio viaggio nei sapori, tra ricette di famiglia, ingredienti del territorio e contaminazioni esotiche, in un racconto che unisce gusto e memoria.

In questa nuova stagione ci saranno momenti speciali come l’omaggio a Nonna Dora con i taralli, le mezzelune e le polpette di ricotta. Non mancheranno le ricette legate alla tradizione salentina come ciceri e tria e li pizzi di Lucia, e quelle nate dai ricordi più intimi, come il risotto di nonno Antonio e gli amaretti di Lucietta.

Accanto a lei, Vinod proporrà ogni volta un piatto sorprendente con il suo tocco personale ed esotico: in ogni puntata preparerà un piatto con un ingrediente segreto che verrà svelato solo alla fine. Una stagione che celebra l’amore per la Puglia attraverso la cucina, la famiglia e nuove contaminazioni creative.

“c” è prodotto da MediaMai per Warner Bros. Discovery. FOOD NETWORK è visibile al Canale 33 del Digitale Terrestre, Tivùsat Canale 53. Le puntate saranno disponibili in streaming su discovery+ subito dopo la messa in onda lineare.

