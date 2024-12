La Giunta di Palazzo Marino ha stanziato 5,8 milioni di euro per le opere di ripristino e adeguamento della Rsa ‘Casa per Coniugi’.

La struttura al civico 19 di via dei Cinquecento, di proprietà del Comune di Milano, è ancora oggetto parziale di sequestro dopo l’incendio della notte tra il 6 e il 7 luglio 2023. Per poter riattivare al più presto i servizi e l’accreditamento della Residenza sanitaria per anziani, ora sospesi, l’Amministrazione ha definito il quadro economico degli interventi, passaggio propedeutico all’affidamento dei lavori.

La delibera proposta dall’assessore alle Risorse finanziarie, economiche e patrimoniali, Emmanuel Conte, e dalla Direzione Tecnica e Arredo urbano “al fine di procedere con la massima sollecitudine all’approvazione del successivo livello di progettazione esecutiva”, prevede opere di ripristino, sia edile sia impiantistico, finanziate nell’ambito del Piano Triennale delle Opere pubbliche 2024-2026.

Al termine dei lavori, la struttura di via dei Cinquecento verrà data in gestione allo stesso aggiudicatario della procedura pubblica, attualmente in corso, che riguarda l’affidamento della Rsa e del Centro diurno integrato ‘Virgilio Ferrari’ in via dei Panigarola e del Centro diurno integrato della ‘Casa per Coniugi’.

