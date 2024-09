Enpaf stanzia 600.000 euro per il nuovo contributo sostegno

Enpaf stanzia 600.000 euro per il nuovo contributo di sostegno alla genitorialità dei farmacisti

L’Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza Farmacisti, Enpaf, annuncia il lancio di un nuovo contributo di sostegno alla genitorialità rivolto alle farmaciste e farmacisti iscritti. L’iniziativa, che prende il via dal 16 settembre, prevede uno stanziamento di 600.000 euro per sostenere i farmacisti in occasione della nascita o dell’adozione di un figlio.

Il contributo

L’importo è di 1.000 euro (elevato a 1.500 euro per parti gemellari o adozioni/affidamenti preadottivi plurimi), è destinato a donne e uomini iscritti all’Enpaf che esercitano attività professionale, indipendentemente dalla categoria professionale. Per accedere al beneficio sono richiesti almeno 5 anni di iscrizione e la regolarità contributiva. L’iniziativa è stata strutturata per garantire un sostegno mirato ed efficace. Per ottenere il contributo, i richiedenti dovranno presentare un’attestazione ISEE non superiore a 30.000 euro, con un limite del patrimonio mobiliare fissato a 40.000 euro. Questi parametri sono stati stabiliti per assicurare che il sostegno raggiunga chi ne ha maggiormente bisogno.

Gli iscritti

Avranno a disposizione un ampio arco temporale per richiedere il contributo: la domanda potrà essere presentata entro 180 giorni dalla nascita del bambino o dall’ingresso in famiglia del minore adottato o affidato. Questa finestra temporale estesa permette ai neo-genitori di gestire al meglio le pratiche necessarie.

Un aspetto particolarmente vantaggioso del contributo Enpaf è la sua cumulabilità con altri sostegni economici a tutela della maternità. Ciò significa che è possibile beneficiare di questo aiuto aggiuntivo senza precludersi l’accesso ad altre forme di sostegno previste dalla legge. Infine, è importante sottolineare che le somme erogate attraverso questo contributo sono esenti da imposizione fiscale, garantendo così che l’intero importo vada a beneficio diretto delle famiglie degli iscritti.

