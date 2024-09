Rassegna Musique Royale a Monza, tra classica, jazz e world

Un nuovo percorso musicale arricchirà l’offerta culturale della città di Monza nelle prossime settimane e nei prossimi mesi: si tratta di Musique Royale, ciclo di appuntamenti in bilico tra classica, jazz e world music organizzato dall’associazione culturale Musicamorfosi in collaborazione con la Reggia di Monza e realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia e al patrocinio del Comune di Monza.

La prima data da segnare in agenda è quella di domenica 8 settembre, quando la Cappella Reale della Reggia di Monza ospiterà il doppio set (alle ore 16 e alle ore 17.30) di Andy Clausen, strepitoso trombonista, compositore e arrangiatore di Seattle (da anni di stanza a New York, dove ha frequentato la prestigiosa Juilliard School), il cui repertorio travalica i generi e sfuma i confini tra jazz, classica contemporanea ed elettronica.

Virtuoso del trombone e musicista richiesto un po’ ovunque, conosciuto soprattutto per essere il cofondatore dell’ensemble di ottoni The Westerlies e per le sue tournées con i Fleet Foxes, giganti della scena indie, Andy Clausen vanta collaborazioni con artisti del calibro di John Zorn, Wynton Marsalis, Dave Douglas, Joanna Newsom, Bon Iver e moltissimi altri. Ha da poco pubblicato “Heart of Tones – Solo Trombone at The TANK”, lavoro in due volumi per trombone ed elettronica che presenterà a Monza e che abbraccia cinque secoli di storia musicale, dai canti medievali alle ballate di Duke Ellington fino alle opere dei contemporanei Nico Muhly e Jeff Beal e alle meditazioni sonore di Pauline Oliveros.

Compositore dalla fertile vena creativa, a suo agio in ogni contesto e capace di generare suoni sorprendenti, personali e insoliti, Andy Clausen ha scritto musiche per la tv, il cinema e la radio e si è esibito su palcoscenici prestigiosi come quelli della Carnegie Hall di New York, del Radio City Music Hall, del Kennedy Center, Hollywood Bowl, Coachella Valley Music and Arts Festival, Newport Folk Festival, Newport Jazz Festival e molti altri.

L’ingresso al concerto di domenica 8 settembre, come detto, è libero con libera donazione.

Per assistere a uno dei due set si consiglia la prenotazione a questo link

