La Susana x Pellico Otto: la magia di José Ignacio conquista Milano

La Galleria Vik di Milano è stata il cuore pulsante di una serata memorabile nei giorni scorsi, quando La Susana di José Ignacio ha incontrato il raffinato Vik Pellico Otto Restaurant. Questo evento esclusivo ha segnato l’inizio di un’esperienza gastronomica e culturale unica che proseguirà ogni mercoledì e giovedì dalle 18:00 alle 21:00 per tutto il mese di luglio.

L’inaugurazione ha offerto agli ospiti una fusione straordinaria tra l’atmosfera rilassata e sofisticata della rinomata spiaggia di José Ignacio in Uruguay e l’eleganza senza tempo della Galleria Vittorio Emanuele II di Milano. La Susana ha portato a Milano la sua essenza culinaria, caratterizzata da ingredienti freschi, locali e biologici, creando piatti che rappresentano il meglio della cucina uruguaiana. In sinergia con Vik Pellico Otto Restaurant, conosciuto per la sua eccellenza nell’unire tradizione italiana e innovazione contemporanea, i partecipanti hanno potuto assaporare creazioni culinarie esclusive, ideate appositamente per questa occasione.

L’evento ha visto la partecipazione di numerosi ospiti illustri, tra cui:

– Rajae Bezzaz – Volto noto della televisione italiana e conduttrice radiofonica, con origini marocchine, che ha incantato con la sua presenza. Conosciuta per le sue partecipazioni a “Striscia la Notizia” e “Le Iene”, nonché per la conduzione di “Fantastico Weekend” su R101.

– Hnia Harrati – Stilista di talento che ha affascinato gli ospiti con una performance live delle sue modelle, presentando creazioni che incarnano eleganza e innovazione.

– Zakaria Moufid – Imprenditore visionario e editore de “Il Settimanale”, che ha condiviso la serata con la sua consueta passione per l’innovazione e la cultura.

– Nikita Pelizon – Influencer carismatica e vincitrice del “Grande Fratello VIP 2022”, ha aggiunto un tocco di glamour e freschezza alla serata.

– Professionisti del mondo della finanza, influencer e giornalisti specializzati: la serata è stata anche un’occasione di networking tra personalità di spicco del settore finanziario e mediatico.

La musica è stata protagonista grazie alla straordinaria performance di Niki DJ, che ha creato un’atmosfera vibrante e coinvolgente con la sua selezione musicale. I suoi mix raffinati hanno fatto da colonna sonora perfetta per una serata all’insegna del buon cibo e della compagnia.

Per chi non ha potuto partecipare all’inaugurazione, la magia continua: ogni mercoledì e giovedì dalle 18:00 alle 21:00, per tutto il mese di luglio, La Susana e Vik Pellico Otto Restaurant apriranno le loro porte per offrire serate indimenticabili alla scoperta della perfetta fusione di sapori e suoni, trasportati dalla magia di La Susana e Vik Pellico Otto.