Rai Touch impronta digitale. A Singapore per parlare di cibo

Fjona Cakalli, conduttrice di “Touch-Impronta Digitale”, insieme alle sei reporter del programma indagheranno su come ci si nutrirà nel futuro e come cambierà l’esperienza dello stare a tavola. La Cakalli, imprenditrice e divulgatrice di tecnologia tra le più autorevoli in Italia, porterà gli spettatori a Singapore, per scoprire a che punto è la ricerca della produzione di carne e pesce coltivati in laboratorio, partendo dalle cellule estratte dagli animali, mentre Noemi Marà assaggerà un pasto completo a base di insetti, come alternativa da portare in tavola.

La “creator”

Sara Busi entrerà all’interno di una serra verticale tecnologicamente avanzata e mostrerà come si possono produrre tutto l’anno cibi e piante privi di contaminazioni. L’influencer Momoka Banana si presterà ad una cena “immersiva” dove piccoli chef olografici cucineranno per i commensali, mentre la pop-filosofa Lucrezia Ercoli proverà a ragionare sul rapporto tra tecnologia e cultura nel futuro dell’alimentazione. La social star Sonia Peronaci, una delle food-blogger più popolari in Italia, sarà l’ospite della puntata e si soffermerà infine, sulle tendenze del momento. Ad accompagnare le inviate nel mondo reale ci sarà invece Iaia, la ‘giornalista’ creata dall’intelligenza artificiale, con tutte le ultime news dal mondo digitale.

“Touch – Impronta Digitale”

Attraverso suggestivi reportage dall’Italia e dall’estero presentati da una squadra di giovani inviate, vuole raccontare in chiave “pop “ le innovazioni apportate dalla tecnologia nella vita quotidiana.

“Touch – Impronta Digitale” realizzato con la collaborazione straordinaria di Duccio Forzano e Rai Direzione Contenuti Digitali e Transmediali è disponibile su RaiPlay

