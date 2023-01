L’intervento prevede un edificio principale con due piani fuori terra e uno interrato, per i locali tecnici: il piano terra ospiterà la zona di accesso, le vasche e gli spogliatoi; al primo piano ci saranno le tribune e i servizi di ristoro.

Sono previste una vasca da nuoto olimpionica e una di addestramento/tuffi al coperto, vasche ludico-ricreative per bambine e bambini e un edificio di collegamento fra il corpo principale e le piscine esterne.

Sarà realizzato un parco per attività all’aria aperta (piscine, beach volley) e un parcheggio alberato. La durata dei lavori è di 24 mesi. Il termine per presentare le proposte è il 31 gennaio 2023.

Per la realizzazione del nuovo centro natatorio olimpionico di via Cardellino 3 si stima una spesa complessiva di 32 milioni di euro, 11 dei quali saranno coperti con fondi PNRR. L’intervento, infatti, è stato ammesso ai finanziamenti previsti nell’ambito dei bandi “Sport e Inclusione” pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a marzo 2022. La restante parte della spesa sarà coperta da risorse comunali.

CRITERI DI PRIMALITÀ

L’appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Tra i criteri di valutazione delle offerte è prevista una primalità in materia di pari opportunità: saranno attribuiti punteggi aggiuntivi alle imprese che dimostreranno particolare attenzione al tema della disabilità e di avere in organico la figura del ‘disability manager’.

In materia di welfare aziendale e benessere organizzativo, altro criterio di primalità previsto nel bando, le aziende saranno chiamate a presentare una relazione illustrativa al momento dell’iscrizione, con l’impegno ad assicurare ogni misura descritta anche ai lavoratori assunti successivamente all’avvio dei lavori previsti dall’appalto o in caso di incremento di attività.

Infine, come previsto dalle linee guida del PNRR, in caso di aggiudicazione del contratto, è condizione necessaria, pena l’esclusione, che le assunzioni fatte per l’esecuzione dell’opera e delle attività connesse assicurino una quota pari al 30% di occupazione femminile e al 30% di occupazione giovanile.

L’impianto natatorio del quartiere di Lorenteggio è inserito nel Programma Triennale Opere Pubbliche 2022/2024 dopo che, nelle scorse settimane, la Giunta ne aveva approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

Il rispetto dei tempi di pubblicazione della gara entro il 31 dicembre 2022, così come è avvenuto, consentirà di ottenere il 20% in più di risorse, in aggiunta a quanto attribuito con il decreto di ammissione al finanziamento PNRR.

Comune di Milano

