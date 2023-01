Walter Cunningham, astronauta della NASA in pensione e pilota del primo volo con equipaggio del programma Apollo dell’agenzia spaziale, è morto martedì all’età di 90 anni, ha dichiarato la NASA.

Cunningham è stato uno dei primi membri del programma di volo spaziale con equipaggio della NASA: ha fatto parte della terza classe di astronauti, entrando a far parte dell’agenzia nel 1963. È stato scelto per pilotare l’Apollo 7, la prima missione con equipaggio del programma che ha portato per la prima volta l’uomo sulla Luna.

Cunningham era l’ultimo membro superstite dell’equipaggio dell’Apollo 7, che comprendeva anche gli astronauti Wally Schirra e Donn Eisele.

Prima di entrare alla NASA, Cunningham si è arruolato nella Marina degli Stati Uniti e ha iniziato l’addestramento come pilota nel 1952, secondo la sua biografia ufficiale della NASA, e ha servito come pilota di caccia con il Corpo dei Marines degli Stati Uniti in 54 missioni in Corea.

