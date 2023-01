“Appuntamento al Lungomare”: nuovo singolo di Napoleone

Dopo un anno di successi radiofonici e importanti palchi su e giù per lo stivale il nuovo corso di Napoleone si apre con l’uscita il 6 gennaio del singolo “Appuntamento al Lungomare” per Virgin Music LAS Italia / Universal Music Italia: una nostalgica ballata funk scritta e prodotta ancora una volta con la complicità di Giordano Colombo.

Napoleone si nasce e questo giovane cantautore campano fortunatamente “lo nacque”!

Non c’è bisogno infatti di nascondere il talento dietro uno pseudonimo per Davide Napoleone, artista che si è posto all’attenzione del pubblico grazie a una scrittura che vive nell’intercapedine tra la scena pop e l’eco della tradizione del funk partenopeo, tra incisi in dialetto e il groove nostalgico di un’anima migrante.

Protagonista assoluto sempre il Mare, metafora di un legame indissolubile con le proprie radici e autenticità, qui scenario di un amore non corrisposto, teatro all’aperto per una preghiera soul per incontri mancati e aspettative tradite.

Un’amara malinconia per la nostalgia di qualcosa che sarebbe potuto essere ma è andato alla deriva, il rovescio della medaglia di quell’amore per la propria terra già cantato nelle parole solari di “Anna è tornata” e “Lacrime a Mare”.

Appuntamento al Lungomare è una canzone per chi non ha voglia di andare a dormire.

Un giusto equilibrio tra Soul e funk che abbraccia cantautorato e tradizione pop.

Descrive quel momento che non è vero e non è finto, quel luogo in cui due persone che si amano si aspetteranno per sempre.

Il 2023 lo vedrà protagonista con l’uscita del suo primo Album via INRI / Virgin Music LAS e il featuring “CAPA TOSTA”, brano di chiusura dell’album di Guè “Madreperla”.

