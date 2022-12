Peschiera Borromeo, nascono gli “Aperismart”

Gli Aperismart sono degli aperitivi culturali pensati per i giovani e in programma in diverse location a Peschiera Borromeo dal 19 al 22 dicembre, per presentare i progetti che porteranno alla realizzazione di opere di street art collettive e di una videoclip.

Ti voglio un bene pubblico e Caccia alle storie sono due iniziative promosse dal Comune di Peschiera Borromeo insieme al partner capofila del territorio Arti e Mestieri Sociali e alle realtà associative Oltre Spettacoli e Accademia dei Poeti Erranti. Si tratta di progetti dedicati ai giovani tra i 15 e i 25 anni, realizzati grazie ai finanziamenti dei bandi Smart messi a disposizione da Regione Lombardia per il coinvolgimento dei giovani e la prevenzione di situazioni di disagio.

Ti voglio un bene pubblico

In particolare, Ti voglio un bene pubblico ha come scopo la rigenerazione urbana attraverso la realizzazione di murales. Il progetto vedrà nelle quattro frazioni di Peschiera Borromeo (Mezzate, Bettola-Zelo, San Bovio e Linate) l’identificazione di quattro luoghi urbani da rigenerare attraverso l’arte. I ragazzi collaboreranno con writers professionisti ospitati dalla Libera Compagnia Arti&Mestieri per la realizzazione dei murales da loro ideati, che saranno presentati alla città in un evento conclusivo prima dell’estate.

Caccia alle storie

Caccia alle storie: come nasce una video-clip teatrale è il secondo progetto. Questa iniziativa vedrà il gruppo artistico di Oltheatre, ente gestore del teatro comunale, alla guida dei giovani curiosi di teatro e cinema nella sperimentazione e produzione di un videoclip teatrale, alla scoperta di tutti passaggi creativi e tecnici: dalla stesura di un testo alla scelta dei costumi, fino alla messa in scena e alla comprensione delle tecniche di videoripresa.

Per entrambi i progetti l’obiettivo è unico: aggregazione e inclusione sociale; creando occasioni in cui i ragazzi si sentano protagonisti e liberi di potersi esprimere. I temi portanti delle creazioni artistiche saranno infatti frutto di una libera espressione collettiva dei giovani che ne hanno preso parte, che andranno a identificare un valore comune da trasmettere alla collettività. Entrambi i progetti verteranno in laboratori artistici che prenderanno il via a gennaio 2023 e sul sito ufficiale verranno inseriti aggiornamenti sugli sviluppi.

Date Aperismart

lunedì 19 dicembre dalle ore 18.30 alle 19.30 Linate : Calipari (sede della Proloco)

martedì 20 dicembre dalle ore 18.30 alle 19.30 San Bovio: centro anziani

mercoledì 21 dicembre dalle ore 18.30 alle 19.30 Mezzate: Spazio Agorà (sede PeschierArte)

giovedì 22 dicembre dalle ore 18.30 alle 19.30 Bettola/Zelo: Biblioteca via Carducci

PER INFO E ISCRIZIONE

Informazioni sugli Aperismart: scrivere a giovanismart.peschiera@gmail.com.

Per iscriverti all’iniziativa puoi registrati compilando il modulo google cliccando qui

