Quattro nuove insegne di Bottega Storica sono state svelate in zona Sarpi a Milano. L’iniziativa, organizzata assieme al Club Imprese Storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza e Associazione Sarpi Doc, ha coinvolto quattro attività storiche del quartiere, situate tra via Canonica e via Paolo Sarpi, tutte aperte da almeno 50 anni, a cui il Comune ha assegnato il riconoscimento di “Botteghe Storiche”.

Le attività hanno potuto installare l’insegna con il supporto del Club Imprese Storiche e gli uffici della Confcommercio milanese. Si aggiungono ad altre sei che avevano ricevuto l’insegna lo scorso aprile, nell’ambito di un percorso che identifica questi esercizi come “eccellenze milanesi”.

La grafica dell’insegna a bandiera di Bottega Storica è stata disegnata da una ex studentessa della Scuola Arte e Messaggio, Sofia Cerrone.

Le attività che hanno svelato l’insegna questa mattina sono la Cartolibreria Scotti (dal 1946), il negozio di abbigliamento Gianni Italia (dal 1965), la Cappelleria Melegari (dal 1914) e la Pizzeria da Giuliano (dal 1969).

Comune di Milano

Altri articoli Attualità su Dietro La Notizia