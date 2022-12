“Bene l’approvazione del price cap ma se vogliamo essere autosufficienti a livello energetico dobbiamo investire molto sulle comunità energetiche rinnovabili, un’opportunità che permette di migliorare l’impatto ambientale dei singoli e della collettività, di ridurre i costi in bolletta, di contribuire allo sviluppo di reti energetiche sostenibili”. Lo ha detto Vincenzo Pepe, presidente nazionale di FareAmbiente introducendo l’evento “Ambiente e comunità energetiche” alla Sala del Refettorio della Camera dei Deputati.

Le comunità energetiche sono “sicuramente lo strumento su cui si dovrà puntare per consentire lo sviluppo della generazione distribuita – ha spiegato il responsabile legislativo Enel avv. Maria Paola Quaglia – non invasiva per il territorio e per attribuire alla produzione e al consumo dell’energia rinnovabile un ruolo economico per il consumatore, oltre che sociale per gli appartenenti alla comunità”.

L’obiettivo condiviso dalle istituzioni è mettere al centro dell’agenda politica la questione energetica “mettendo in campo tutti gli strumenti necessari per mettere un freno al costo dell’energia e delle materie prime. Sovranità e autosufficienza energetica devono essere i temi primari” ha sottolineato l’on. Luca Sbardella.

Diversificazione

“La parola chiave è una sola “diversificazione” e deve essere fatta da qui ai prossimi decenni – ha proseguito l’on. Simone Billi –. ll presidente Pepe ha centrato l’obiettivo: è fondamentale l’educazione all’energia e il ruolo attivo di tutti i cittadini”. Il sen. Gianni Rosa ha portato nel suo intervento l’esempio “virtuoso della Basilicata. Molte volte il petrolio – ha continuato Rosa – è stato declinato in maniera negativa negli ultimi vent’anni, ma in questa legislatura e con questo governo abbiamo avuto la coincidenza di poter ricontrattare le compensazioni ambientali”.

All’evento hanno partecipato anche il dott. Roberto Rolando, Consigliere Italia Solare, il prof. Aldo Amirante, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” Prof. Carmine Petteruti, Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” e l’ing. Marco Andreoli, Presidente della Terza commissione Politiche Economiche, Energia, Agricoltura, Caccia, Pesca e Foreste della Regione Veneto. Ha moderato Vittoriana Abate, giornalista del programma RAI “Porta a Porta”.

