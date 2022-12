Italo supporta da sempre le grandi manifestazioni ed i più prestigiosi eventi di portata internazionale. È questa una delle ragioni per cui la società, nel corso degli anni, ha investito nella fermata di Milano Rho Fiera: prima aprendo collegamenti “stagionali”, esclusivamente in occasione di alcuni avvenimenti, per poi introdurla stabilmente nel proprio network.

In occasione del prossimo avvento che si terrà presso il polo fieristico, Artigiano in Fiera (dal 3 all’11 dicembre), Italo mette a disposizione 10 viaggi giornalieri.

Sono 5 i servizi da Nord verso Sud: utili per chi parte da Torino, che così potrà raggiungere la Fiera, e per coloro che da Rho ripartiranno verso sud. Si arriva alle 7:14 (ripartenza 7:16), alle 13:16 (ripartenza 13:18), alle 14:14 (ripartenza 14:16), alle 18:14 (ripartenza 18:16) ed alle 20:14 (ripartenza 20:16).

Ci sono poi altri 5 collegamenti da Sud verso Nord, con arrivi a Milano Rho Fiera alle 10:40, alle 11:40, alle 15:40, alle 17:40 ed alle 21:40 (tutti questi treni ripartiranno in direzione Torino).

Orari studiati per soddisfare le esigenze dei viaggiatori, servendo tutte le fasce della giornata. Milano Rho Fiera è così collegata da Italo alle città di Torino, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Salerno, Caserta, Benevento, Foggia, Barletta, Trani, Bisceglie, Molfetta, Bari, Agropoli-Castellabate, Vallo della Lucania, Sapri, Scalea, Paola, Lamezia Terme, Rosarno, Villa San Giovanni e Reggio Calabria.

Un network ampio ed esteso lungo tutto il territorio, a testimonianza della centralità che per Italo ricopre la fermata di Rho Fiera, ormai connessa con numerose località italiane e raggiungibile direttamente con i collegamenti ad Alta Velocità della compagnia, senza dover effettuare cambi.

Ulteriori servizi durante le festività natalizie

Per questo motivo, e data la grande domanda, ci saranno 2 servizi ulteriori durante le festività natalizie.

Nelle giornate del 22, 23, 24 dicembre e dal 6 al 9 gennaio sarà aggiunta una partenza da Rho Fiera alle 8:17 verso Sud; mentre ci sarà un arrivo (proveniente dal meridione) alle 19:40 alla stazione fieristica per il 22-23 dicembre ed il 6-7-8 gennaio.

Una centralità strategica che accomuna l’intero territorio milanese, che vanta 3 stazioni servite da Italo: Milano Centrale, Milano Rogoredo e Milano Rho Fiera.

Dall’11 dicembre, con il nuovo orario invernale, saranno 81 i viaggi quotidiani che serviranno Milano: 34 collegamenti veloci Milano-Roma (fra questi 2 new entry, una partenza da Milano Centrale alle 7:45 ed un arrivo a Milano Centrale alle 21:45), 25 sulla direttrice Torino/Milano-Roma/Napoli/Salerno, 4 sulla Milano-Bari, 4 sulla Milano-Reggio Calabria e 14 sulla Milano-Venezia.

“La stazione di Milano Rho Fiera è servita dai nostri treni ormai da anni. Ci ha dato sempre grandi soddisfazioni e per questo abbiamo deciso di inserire stabilmente la fermata nel nostro network” commenta Fabrizio Bona, Direttore Commerciale di Italo. “Milano, così come tutta la Lombardia, è cruciale per il nostro business e per questo studiamo costantemente le migliori soluzioni di viaggio per il territorio.

Investire in una fermata come quella di Rho Fiera, centro strategico per le grandi manifestazioni fieristiche che vi si svolgono, è una mossa vincente: portiamo i viaggiatori, che arrivano da ogni parte del mondo, direttamente in Fiera con la comodità dell’Alta Velocità senza dover effettuare cambi intermedi”.

