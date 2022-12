Martedì 13 dicembre, dalle ore 9.30, presso OFF/OFF Theatre a Roma (via Giulia, 20), si terrà il convegno “I percorsi della resilienza”, organizzato dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi in occasione della Giornata nazionale della Psicologia 2022.

PROGRAMMA

Alle 9.30, apriranno i lavori il presidente del Cnop, David Lazzari, insieme al ministro della Salute, prof. Orazio Schillaci, e alla viceministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

A seguire, il prof. Boris Cyrulnik dell’Università di Tolone, e la prof.ssa Marie Anaut dell’Università Lumiere di Lione, autorità internazionali nel campo, terranno una lectio magistralis sul tema della resilienza.

Alle 11.00 prenderà il via il primo panel, “Resilienza e società”, al quale parteciperanno Elisabetta Camussi (presidente della Fondazione Adriano Ossicini), Rosaria Iardino (presidente Fondazione The Bridge), Laura Parolin (vicepresidente Cnop), Angela Quaquero (esecutivo Cnop), Federico Serra (segretario generale Health City Institute e C14+), Filippo Sensi (giornalista e già parlamentare della Repubblica).

Alle 12.15 inizierà il secondo panel della Giornata, dal titolo “Servizi e infrastrutture sociali per promuovere la resilienza e la società”, con Luciano Ciocchetti, vicepresidente Commissione Affari sociali della Camera, Daniela Sbrollini, vicepresidente Commissione Affari sociali del Senato, Carmen Di Lauro, componente Commissione Affari sociali della Camera, Roberto Pella, componente Commissione Affari sociali Camera, Sandra Zampa, componente Commissione Affari sociali del Senato.

Nel corso dell’evento Livio Gigliuto, vicepresidente dell’Istituto Piepoli, presenterà un’indagine sull’impatto della psicologia nella vita degli italiani durante la pandemia.

Madrina della Giornata nazionale della Psicologia sarà l’attrice, regista e scrittrice Sabrina Paravicini che si esibirà in un monologo inedito sul tema della resilienza.

A conclusione, la cerimonia del Premio “Psicologi per la Solidarietà-Assisi” attribuito a Sua Santità Papa Francesco per il suo impegno per la pace, la solidarietà tra i popoli e per l’attenzione posta alla persona.

Conduttore e moderatore sarà il giornalista del Tg1, Francesco Maesano.

Sarà possibile seguire la Giornata nazionale della Psicologia 2022 in diretta streaming collegandosi al sito internet (www.psy.it/giornatapsicologia ) e al profilo Facebook del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Altri articoli di salute su Dietro la Notizia