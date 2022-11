ANDREA PONTIROLI presenta lunedì 12 dicembre alle ore 19.30 presso da mosso a Milano (Via Mosso 3, angolo Via Padova) il suo secondo libro “Nuove economie della musica”, una chiara e lucida analisi dei nuovi ruoli e delle nuove economie tra loro interconnessi nel mondo della musica, da sempre fenomeno globale e locale che coinvolge milioni di persone, dai semplici fruitori amatoriali alle centinaia di ­figure professionali che a vario titolo se ne occupano.

Studiando i nuovi andamenti, come lo streaming, le tendenze social, i sistemi di prevendita e l’evoluzione dei club per la musica dal vivo, il volume cerca di rispondere alla spinosa domanda: “Di musica si può vivere?”.

La prefazione è a cura di Tommaso Colliva, produttore discografico italiano più volte nominato e vincitore di un Grammy Award.

In un momento storico in cui in Italia, Covid permettendo, centinaia di iniziative temporanee e diffuse su tutto il territorio nazionale hanno provato a ribaltare il triste primato italiano di Paese europeo che meno investe sulla musica dal vivo, il libro vuole tracciare delle linee generali per porre l’attenzione sulle dinamiche nuove che coinvolgono tanto le economie pure e dirette quanto quelle indotte, spesso trascurate in favore di un “mordi e fuggi” legato ai grandi eventi, contrari a una sistematica progettualità culturale, e quindi sociale, dei luoghi di intrattenimento come presidi importanti dove crescere e prosperare.

“Nuove economie della musica” si rivolge sia a chi già si occupa di musica e ne ha fatto il proprio mestiere, sia a tutti coloro che sono interessati a comprendere più a fondo quello che sembra un lavoro “sommerso”, ma ambito da tantissimi, in cui è spesso difficile capire di cosa si sta parlando e come ottimizzare e rendere sistemico un guadagno, avendo chiari principi e una professionalità multitasking.

Il libro si avvale di preziosi contributi e testimonianze di alcuni dei più autorevoli esperti di settore, intervistati e interrogati su precise tematiche. Hanno partecipato vari interpreti e responsabili delle principali etichette discogra­fiche e di modelli innovativi di prevendita.

Indirettamente, inoltre, hanno contribuito anni e anni di esperienza nella gestione di locali e di rapporti con le principali ­figure professionali di questo mondo (tecnici audio e video, datori luci, uffici stampa, artisti e i loro management, promoter, agenzie, backliner, responsabili marketing, sales manager F&B, venue manager, spettatori e appassionati).

“Nuove economie della musica” è un’opera unica nel suo genere che si avvale di uno sguardo corale, ma allo stesso tempo di una sintesi concettuale forte, che cerca di definire le linee guida generali e le loro declinazioni possibili per vivere di musica dal vivo e di discografia oggi.

Il libro è disponibile sulla piattaforma Amazon al seguente link: https://amzn.to/3NTZkK8

