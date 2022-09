Venerdì 23 settembre in programma la nuova puntata di Luce Social Club, in onda ogni venerdì dalle ore 20.00 su Sky Arte (canali 120 e 400), in streaming su NOW e disponibile on demand e anche in streaming gratis per tutti su https://arte.sky.it/.

Prosegue l’appuntamento settimanale con il programma di approfondimento culturale condotto da Denise Negri e Federico Chiarini, prodotto da Erma Pictures in collaborazione con Sky Arte e Cinecittà, con la regia di Max De Carolis.

GLI OSPITI DI LUCE SOCIAL CLUB

Ludovico Bessegato e Alice Urciuolo

La nuova puntata si apre con il regista e sceneggiatore Ludovico Bessegato e la sceneggiatrice Alice Urciuolo, co-autori di “Prisma” la nuova serie di formazione Original italiana.

Diretta da Bessegato, la serie è stata presentata in anteprima mondiale alla 75esima edizione del Locarno Film Festival e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 21 settembre in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. “Prisma”, che include anche una nuova canzone scritta da Achille Lauro, è una serie di formazione in 8 episodi che ruota intorno alla complessa relazione tra l’identità, le aspirazioni, l’aspetto fisico e gli orientamenti sessuali di un gruppo di adolescenti di Latina.

Bruno Belissimo e Maurizio Carucci

La serata, ricca di ospiti, prosegue con la musica di Bruno Belissimo e Maurizio Carucci, reduci dalla pubblicazione del loro singolo “Hai ragione tu”: una colonna sonora di fine estate pubblicata al tramonto della stagione. L’inedita coppia vede il dj, producer e polistrumentista italo-canadese Bruno Belissimo, già al lavoro con artisti come

Frah Quintale, affiancare il frontman degli Ex-Otago, Maurizio Carucci, ora impegnato nella sua produzione solista con cui sta dando spazio a sperimentazioni e collaborazioni importanti, come quella con Fabri Fibra nel brano “Stelle”.

Mario Cristiani

Conclude la puntata Mario Cristiani uno dei fondatori di “Galleria Continua”, ospite in studio per presentare il documentario “Galleria Continua. The Ability to Dream”, che andrà in onda il 25 settembre alle ore 21.15 su Sky Arte. Il documentario, una produzione Sky Arte e TIWI, realizzata da TIWI, nasce per raccontare i 30 anni di attività di Galleria Continua, uno spazio d’arte che, nato a San Gimignano nel 1990 dai soci fondatori Mario Cristiani, Lorenzo Fiaschi, Maurizio Rigillo, si è espanso fino a raggiungere otto sedi in ben cinque continenti.

Ad arricchire la serata, l’intervista in esterna a Paola Cortellesi, Maria Sole Tognazzi e Andrea Pennacchi, che presentano la seconda stagione di “Petra”: quattro nuove storie Sky Original dal 21 settembre in esclusiva su Sky Cinema e in streaming solo su NOW.

La serie, prodotta da Sky, Cattleya – parte di ITV Studios – e Bartlebyfilm in collaborazione con BETA FILM, vede di nuovo protagonista Paola Cortellesi insieme all’immancabile Andrea Pennacchi.

I quattro episodi – diretti da Maria Sole Tognazzi – sono scritti da Giulia Calenda, Furio Andreotti e Ilaria Macchia con la collaborazione alle sceneggiature di Paola Cortellesi. Le storie sono tratte dalle opere di Alicia Giménez-Bartlett, edite in Italia da Sellerio.

Completa la puntata il trailer de “Il Marsicano. L’ultimo orso”, in onda il 24 settembre alle 21.15 su Sky Nature: un documentario Sky Original su un animale in via d’estinzione. Nel cuore verde del nostro Paese, in Abruzzo, vive l’Orso Bruno Marsicano, tra le 15 specie animali del pianeta a rischio estinzione e di cui sono rimasti solo 60 esemplari. un tesoro naturalistico di importanza mondiale, che viene protetto ogni giorno, da 100 anni, dagli uomini e dalle donne del Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), il più antico del nostro Paese e considerato lo Yellowstone italiano.

IL PROGRAMMA

Luce Social Club riparte con una terza stagione all’insegna delle novità che vedono un cambio alla conduzione e anche alla location. Saranno, infatti, i nuovi conduttori Denise Negri e Federico Chiarini a dialogare, puntata dopo puntata, con i numerosi ospiti dal mondo del cinema, dell’arte, della musica, della letteratura e del teatro presso gli storici studi del Teatro 1 a Cinecittà.

Grazie alle clip esclusive, alle testimonianze dirette degli ospiti e alle interessanti tematiche oggetto di discussione in ogni puntata, Luce Social Club propone dei contenuti che toccano il panorama culturale a 360 gradi, analizzando e indagando tutte le componenti e le curiosità che gravitano intorno ai processi creativi e ai valori essenziali dell’arte.

Ogni puntata accenderà i riflettori sulle biografie, le passioni, le tecniche, i segreti e le ossessioni che si celano dietro ai personaggi del mondo dello spettacolo, di solito conosciuti unicamente per il loro successo e la sfera artistica. Oltre ai volti, ad essere indagati saranno anche i dettagli, di solito lasciati nell’ombra, che contribuiscono a tratteggiare le pellicole cinematografiche di successo, gli spettacoli teatrali, le canzoni, i quadri e tutte le manifestazioni dell’arte.

