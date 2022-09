Valerio Magrelli ha affrontato a più riprese, in poesia e in prosa, il tema dell’infanzia, anche

attraverso pagine autobiografiche. Nel suo nuovo libro l’infanzia e l’adolescenza non

scompaiono del tutto: vengono viste come in uno specchio.

Oggi alle 18.30 al Teatro Parenti di Milano, dialoga con Mauro Bersani, autore di saggi di storia letteraria e filologia. Ingresso euro 3,50.

Immagini rovesciate da interpretare da un altro punto di vista e con altre prospettive. Infanzia e vecchiaia spesso convivono, come nella poesia in cui si dice:

I residui di infanzia hanno conformato un’intera esistenza ma ora, alle soglie della

vecchiaia, prendono tutto un altro aspetto. Sono e non sono più quello che erano.

L’infanzia diventa oggetto di sguardo, più che di autoanalisi.

È la tenerezza nei confronti dei figli o dei ragazzi graffitari. Il punto di vista è ora la vecchiaia («questione di idraulica»), l’«ultima cima» da salire che si avvicina.

Valerio Magrelli, nato a Roma nel 1957, è poeta, scrittore, traduttore, critico letterario e accademico italiano. Laureato in filosofia presso l’Università degli Studi di Roma, è un esperto di letteratura francese

https://teatrofrancoparenti.it/

Leggi altre news di eventi e cultura su Dietro La Notizia.