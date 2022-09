The Zen Circus: la chiusura del tour a Villa Inferno

Sabato 17 settembre torna “Villa Inferno”, il raduno Zen, un evento speciale, una vera e propria festa che chiude, ad anni alterni, i tour di THE ZEN CIRCUS.

Il concerto, in programma alle 21.30 al Vidia Club di Cesena, sarà preceduto dall’incontro, dalle ore 19.00, con la band all’Osteria Paia di Villa Inferno (RA) per l’Aperitivo Zen.

Con il raduno a Villa Inferno, The Zen Circus chiudono il lungo tour estivo in cui hanno presentato il nuovo album “CARI FOTTUTISSIMI AMICI”, uscito lo scorso 27 maggio ed entrato, nella settimana di uscita, direttamente al 3° posto della classifica dei Vinili più venduti in Italia secondo Fimi/Gfk e al 6° posto della classifica dei CD e Vinili più venduti su Amazon.

In oltre due decenni di musica, con una lunga carriera che conta 14 pubblicazioni discografiche, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019 e un romanzo anti-biografico entrato direttamente nella Top Ten delle classifiche dei libri più venduti stilate dai maggiori quotidiani e divenuto un vero e proprio caso di genere letterario, The Zen Circus continuano a rinnovarsi, rimanendo una delle realtà più apprezzate del panorama musicale italiano attuale.

A confermarlo è arrivato negli ultimi mesi anche l’ottimo riscontro ottenuto per il nuovo disco “Cari fottutissimi amici”. Con recensioni entusiaste e ampie interviste e servizi sulle principali testate e reti nazionali, l’album rappresenta per la band il primo lavoro discografico, negli oltre 20 anni di carriera, interamente composto di featuring, su canzoni inedite realizzate per l’occasione, frutto di molteplici collaborazioni con colleghi stimati e amici di vecchia data, facenti parte del mondo della musica e non solo.

“CARI FOTTUTISSIMI AMICI” – IL DISCO

Anticipato dalle release dei brani “118” feat. Claudio Santamaria, “Caro fottutissimo amico” con Motta e dal singolo “Ok Boomer” feat. Brunori Sas, l’album vede un insieme di ospiti incredibili affiancare gli Zen Circus in questa nuova avventura: dai già citati Motta, Claudio Santamaria e Brunori Sas a Luca Carboni, da Ditonellapiaga (con un brano prodotto da Tommaso Colliva, di fatto un ulteriore featuring del disco) a Speranza, fino al Management, passando per Fast Animals and Slow Kids, Emma Nolde e Musica da Cucina.

Link al videoclip “Ok Boomer” feat. Brunori Sas:

https://youtu.be/jby7uVwSYBY

