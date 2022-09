Ad una sola settimana dalla sua release, Francesca Michielin annuncia oggi uno speciale save the date: uscirà venerdì 16 settembre, in esclusiva assoluta su TikTok, il videoclip ufficiale del nuovo singolo Occhi grandi grandi (Columbia Records/Sony Music Italy).

Sarà anticipato da una speciale première -tra Q&A e inediti behind the scenes – in compagnia della stessa cantautrice, per una chiacchierata in diretta con la community della piattaforma d’intrattenimento del momento. La première sarà trasmessa LIVE su TikTok dal profilo di Francesca (@francescacheeks) venerdì 16 settembre alle ore 20:30. Il videoclip sarà poi disponibile sul profilo di TikTok Italia (@tiktok_it).

Il videoclip

Un concept originale e completamente unico, il videoclip – girato per intero a Bassano del Grappa, località d’origine dell’artista – si presenta diviso in tre clip da un minuto ciascuna. Protagonista assoluta è Francesca che ci porta con sé alla scoperta di quattro particolari setting ispirati all’immaginario di quello che sarà il nuovo progetto discografico. L’attacco nu metal del brano è una frenetica passeggiata nel bosco che si intreccia – con l’arrivo del primo ritornello – a un abito bianco e a un telo azzurro. È la metafora del paracadute, elemento e parola chiave di Occhi grandi grandi, che ci soccorre nei momenti di difficoltà, chiaro riferimento al video del grande successo della cantautrice Io non abito al mare. Nel flusso di fotografie che caratterizzano questo suggestivo viaggio, un campo di grano e scatti veloci che si susseguono gradualmente accompagnando l’arrivo della notte e il ritorno di Francesca che proietta su di sé i suoi film d’ispirazione.

Il videoclip di Occhi grandi grandi arriva a pochi giorni dalla pubblicazione della terza puntata di MASCHIACCI – Per cosa lottano le persone discriminate oggi?, il podcast ideato e condotto da Francesca Michielin che, dopo i primi due appuntamenti con Alessandro Zan e Claudio Marchisio, vede ospite Emma Marrone.

bonsoir! – Michielin10 a teatro

Il nuovo singolo è un nuovo tassello del prossimo progetto discografico, che si concretizzerà dal vivo con il tour bonsoir! – Michielin10 a teatro – dodici imperdibili date in partenza il 25 febbraio 2023, giorno del suo compleanno, che porteranno l’artista a calcare alcuni dei più storici e magici palchi d’Italia.

La cantautrice festeggia con queste grandi novità i dieci anni di carriera dalla vittoria sul palco di X Factor, dove la ritroveremo da domani sera, giovedì 15 settembre, nella veste di conduttrice.

I biglietti del bonsoir! – Michielin10 a teatro tour sono disponibili su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.

