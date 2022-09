“Stringo forte i pugni” è il nuovo singolo di Annalaura Princiotto, in radio e su tutte le piattaforme streaming da venerdì 23 settembre. Il brano, che arriva dopo l’ottimo esordio del singolo “Quaranta”, racconta di tutte quelle persone che si sentono sempre a disagio e fuori luogo e di quanto sia fondamentale stringere forte i pugni per andare avanti e raggiungere i propri obiettivi.

A questo proposito l’artista sottolinea: «Sono molto emozionata per questa nuova uscita, il mio obiettivo principale è sempre stato quello di arrivare alle persone, di riuscire in qualche modo ad essere un punto di riferimento negli alti e nei bassi della vita. Stringere forte i pugni è diventato il mio motto, il motore che mi spinge a guardare avanti e a realizzare i miei sogni. Ecco perché sarei felice di infondere in chi mi ascolta la forza necessaria per crederci sempre e non mollare mai».

