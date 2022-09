Paola Egonu firma le copie del suo libro a Busto Arsizio

Prosegue il programma degli appuntamenti culturali alla Galleria Boragno, storico punto di ritrovo cittadino in via Milano 4 a Busto Arsizio.

Nel calendario degli eventi spicca in particolare la presenza di Paola Egonu, fuoriclasse della nazionale italiana di pallavolo, che Giovedì 8 settembre alle 17.30, sarà ospite della libreria Bustolibri per firmare le copie del suo libro, “18 segreti per diventare stelle“, scritto insieme a Emanuele Giulianelli e pubblicato da Piemme nella collana per ragazzi “Il battello a vapore”.

Nel libro, dedicato ai giovani aspiranti sportivi dai 10 anni in su, Paola svela alcuni dei suoi “segreti” per eccellere nello sport e nella vita: “scoprire le proprie proprie passioni e inseguirle con determinazione, capire l’importanza delle regole e saperle rispettare, lottare per un obiettivo comune insieme al resto della squadra, sapersi rialzare quando si cade e dare sempre il 100% del proprio impegno“.

Egonu, 23 anni, è fin da giovanissima una grande protagonista della pallavolo italiana e mondiale e oggi è considerata una delle più forti giocatrici al mondo; con la nazionale italiana ha vinto la medaglia d’oro agli Europei 2021 e alla Volleyball Nations League 2022 e l’argento ai Mondiali 2018, e tra poche settimane (dal 23 settembre) sarà nuovamente in campo per l’edizione 2022 dei Mondiali.

Lo scorso anno, inoltre, è stata una degli atleti portabandiera del CIO nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Tokyo.

http://www.bustolibri.net

Altri articoli di Libri su Dietro la Notizia