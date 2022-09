In occasione del mese del cuore e della campagna “Al cuore della Ricerca”, nata per sensibilizzare il pubblico sull’importanza della Ricerca clinica e sperimentale del Centro Cardiologico Monzino, Chopard Parfums, Marchio la cui licenza mondiale appartiene al Gruppo Give Back Beauty, che si avvale della società Beauty and Luxury per la distribuzione italiana, ha deciso di sostenere la Fondazione IEO-MONZINO mettendo a disposizione la fragranza “Love Chopard”, un vivace omaggio alla rosa, regina dell’amore, regina dei fiori e della profumeria.

Love Chopard è una fragranza spumeggiante, dolce, seducente. L’ornamento finale per giovani donne che ogni giorno percorrono splendidamente il proprio red carpet. L’amore di Chopard per la natura si esprime al meglio in questa moderna e lussuosa fragranza grazie agli ingredienti naturali e di provenienza sostenibile.

Dal 6 settembre, sul sito della Fondazione IEO-MONZINO (www.fondazioneieomonzino.it/love-chopard/ <http://www.fondazioneieomonzino.it/love-chopard/> ) sarà disponibile in esclusiva nei due formati da 50 e 100 ml.

Il ricavato dell’iniziativa verrà devoluto interamente a Fondazione IEO-MONZINO che grazie ai fondi raccolti sosterrà l’iniziativa “Al cuore della Ricerca”. L’attività sarà inoltre supportata grazie all’adesione di influencers di spicco che hanno scelto di sostenere la Ricerca del Centro Cardiologico Monzino.

Una campagna solidale che consentirà a tutti gli appassionati di profumi ma anche a chiunque scelga di fare un regalo speciale, di sostenere con un prezioso contributo il lavoro di medici e ricercatori del Monzino impegnati nella ricerca di cure innovative e personalizzate e di sistemi diagnostici sempre più efficaci in ambito cardiovascolare.

