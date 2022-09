A cento anni dalla riesumazione della tomba di Tutankhamon (1922) da parte di Howard Carter e del Conte Carnarvon, Marco Buticchi ricostruisce l’avventurosa storia della scoperta che cambiò per sempre l’archeologia moderna.

Dalle sabbie dell’Egitto del faraone eretico Akhenaton sino agli eventi che hanno caratterizzato il Novecento, una storia il cui filo rosso ha inizio nella tomba di un faraone bambino vissuto quasi tremila e cinquecento anni fa.

Sinossi

Il 4 novembre del 1922, nella Valle dei Re viene scoperta la tomba di Tutankhamon: la febbre dell’antico Egitto infiamma il mondo intero. L’egittologo Howard Carter e il suo finanziatore, il conte di Carnarvon, si trovano d’improvviso al centro dell’attenzione e, accanto alla curiosità di scoprire i segreti di una civiltà così lontana e misteriosa, si scatenano ben presto invidie, voci malevole e leggende di maledizioni.

In Europa, intanto, nonostante il primo conflitto mondiale sia da poco terminato, sembra si corra incontro a una nuova, terribile guerra. A ravvivare le braci è, in particolare, il crescente antisemitismo, alimentato anche dal servizio segreto zarista, l’Ochrana, che fa redigere un falso documento – i Protocolli dei Savi anziani di Sion – per gettare discredito sulla finanza ebraica.

Ma quando le manovre occulte di queste forze eversive sembrano a un punto morto, la scoperta del sepolcro del faraone bambino giunge come una provvidenziale soluzione. Non soltanto per via dei favolosi tesori che contiene, ma anche per i papiri perduti, quei papiri che – a detta dei responsabili della spedizione archeologica, Carnarvon e Carter – «Sarebbero stati in grado di stravolgere i fondamenti delle religioni».

Breve estratto

«George Herbert, quinto conte di Carnarvon, risente delle conseguenze di un grave incidente automobilistico avvenuto nel 1901. Il suo medico personale gli ha consigliato di svernare lontano dall’umido clima britannico, suggerendogli l’Egitto.

Samuel Dines, il maggiordomo delle sontuose residenze dei Carnarvon, ha cresciuto il giovane conte assieme a suo figlio Kyle, detective di Scotland Yard. Samuel continua a prendersi cura di George e di sua moglie Almina. Come gran parte della nobiltà inglese dell’epoca, anche Lord Carnarvon è appassionato di occultismo. Nel corso di una seduta spiritica tenuta a Highclere Castle, è emersa una nefasta previsione nel caso in cui venga disturbato il riposo eterno di Ka-nekhet tut mesut, colui che regna sul cobra e sull’avvoltoio.»

Autore

Marco Buticchi, il maestro italiano dell’avventura, è nato alla Spezia nel 1957 e ha viaggiato moltissimo per lavoro.

È il primo autore italiano pubblicato da Longanesi nella collana «I maestri dell’avventura» (accanto a Wilbur Smith, Clive Cussler e Patrick O’Brian) in cui sono apparsi con grande successo di pubblico e di critica diversi suoi libri molti dei quali disponibili anche in edizione TEA.

Nel dicembre 2008 Marco Buticchi è stato nominato Commendatore dal Presidente della Repubblica per aver contribuito alla diffusione della lingua e della letteratura italiana anche all’estero.

Vive a Lerici con la moglie Consuelo e ha due figlie, Andrea e Beatrice.

Longanesi

