Il Regno di Babbo Natale sulle colline di Vetralla, Viterbo

Sorge un Regno incantato sulle colline di Vetralla, in provincia di Viterbo. Dove si entra soltanto se si torna bambini. Bambini da 0 a 1000 anni. Un mondo magico, in cui emozioni e sentimenti si fondono al cospetto dello spirito del Natale. Sarà possibile entrare in questo luogo incantato a partire da venerdì 16 settembre, alle ore 16 (aperto poi tutti i giorni, dalle 9.30 alle 19.39 fino al 6 gennaio).

Il Regno di Babbo Natale non è semplicemente un luogo da visitare, ma un luogo da vivere. Dove l’atmosfera è piena di colori, di luci, di suoni. Ma soprattutto di grandi sentimenti, che non conoscono differenze, non c’è diversità.

Perché tutti amano il Natale e tutti amano vivere il Natale. Un viaggio al Regno di Babbo Natale è un abbonamento a un’esperienza unica, che da 10 anni regala a chiunque abbia varcato la sua soglia, momenti indimenticabili.

Un posto unico al mondo, che in più di 8000 mq, estende le sue attrazioni, le sue dimore, le sue galassie alla portata di chiunque decida di guardarsi dentro, lasciarsi alle spalle le frustrazioni o lo stress della quotidianità, e immergersi in un percorso che mai si dimenticherà.

A cominciare dal Bosco Incantato, dove i 100% Elfetti, instancabili aiutanti di Babbo Natale, lavorano incessantemente per preparare i doni. La Casa di Babbo Natale, sapientemente sorvegliata dagli Schiaccianoci, in cui è possibile incontrare l’uomo più buono del mondo, per riempirci il cuore di gioia. Il Tunnel dei mille dolci, dove le luci effettuano giochi di colore straordinari, che conducono poi al Regno dei Ghiacci, con gli Orsi Polari e i Pinguini a fare da paggetti del Regno.

Un negozio con ogni sorta di decorazione, di oggettistica, di abbigliamento dedicati al Natale. Considerato, per le sue dimensioni, uno dei centri Natalizi più grandi d’Europa. Non esiste pallina, albero, festone, presepe, ma anche arredo casa, addobbi ed essenze profumate che lì, nel Regno di Babbo Natale, non si trovino.

C’è poi la parte esterna, il Victorian Village, con i suoi outlet, i suoi punti food tra bar e ristorante, dolciumi, prodotti tipici della Tuscia (l’area viterbese dove è collocato Il Regno di Babbo Natale), le giostre, la pista di pattinaggio e tanta animazione coi personaggi unici del Regno di Babbo Natale

Sono in preparazione spettacoli e musiche inedite, con un nuovo album di meravigliose canzoni natalizie realizzate appositamente per il Regno di Babbo Natale.

Tanti weekend dedicati alle tradizionali ricorrenze ed una grande serie di novità che sveliamo in anteprima qui: https://www.ilregnodibabbonatale.it/cosa-fare-nel-regno-di-babbo-natale-la-magia-degli-addobbi-natalizi. E poi ancora momenti culturali, giornate dedicate al food ed esibizione di tanti artisti che normalmente sfilano per la galassia del Regno.

Altri articoli di eventi su Dietro la Notizia