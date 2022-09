Real Time seguirà in diretta integrale da Londra, dalle 10:00 alle 18:00 (ora italiana), le celebrazioni dei funerali della Regina Elisabetta II, un evento storico che vedrà tutto il mondo riunito per l’ultimo saluto all’amata sovrana.

I commentatori

La diretta sarà accompagnata dal commento degli esperti di Casa Windsor Francesco Vicario, giornalista di Gente, Flavia Cercato, conduttrice televisiva e radiofonica, e Federica Brunini, scrittrice e direttore di The Good Life Italia.

La mappa del percorso

Dopo la chiusura della camera ardente e il rintocco del Big Ben, che suonerà una sola volta, la Regina Elisabetta II verrà trasferita dalla House of Parliament fino all’Abbazia di Westminster, seguita a piedi dai figli, dagli altri membri della Famiglia Reale e dal corpo militare. Seguirà l’arrivo degli ospiti in abbazia e la celebrazione della funzione religiosa.

A rito concluso, la Regina verrà trasportata lungo il viale The Mall verso Wellington Arch per poi raggiungere Windsor, dove avverrà la cerimonia di inumazione.

Real Time è visibile al Canale 31 del Digitale Terrestre. L’evento sarà disponibile anche in livestreaming su discovery+. L’hashtag ufficiale è #AddioElisabetta.

Altri articoli Dietro la TV su Dietro la Notizia