Un elegante spettacolo di teatro musicale per voce, elettronica dal vivo e due pianoforti preparati, accompagnato da un sorprendente gioco di luci e tecnologia.

Il grande compositore e registra tedesco Heiner Goebbels, uno dei più importanti esponenti della scena musicale e teatrale contemporanea, torna a Romaeuropa Festival domenica 25 settembre all’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” per presentare Liberté d’action, una messa in scena dei testi di uno dei grandi talenti e outsider dell’arte europea del XX secolo: Henri Michaux.

Sul palco il talentuso attore teatrale e cinematografico tedesco-svizzero David Bennent incontra due pianisti del prestigioso Ensemble Modern, tra i principali ensemble di Nuova Musica, che riunisce circa 20 solisti provenienti da Belgio, Bulgaria, Germania, Grecia, India, Israele, Giappone, Stati Uniti e Svizzera.

Liberté d’action esplora – linguisticamente, vocalmente, musicalmente, scenicamente – l’autonomia e la dipendenza. Nato a Namur, in Belgio, nel 1899 e morto a Parigi nel 1984, Henri Michaux è stato un artista genuinamente anticonformista.

In questo concerto performativo, la fondamentale sfiducia di Michaux nei confronti della lingua corrisponde a una voce che, nell’originale francese e nella traduzione tedesca, agisce in maniera virtuosa e varia, e viene ripetutamente sfidata e repressa: dai suoni dei due pianoforti preparati, dall’elettronica dal vivo e dall’uso delle luci e della tecnologia. Anche “la libertà d’azione”, è strettamente limitata sul palco, proprio come nella vita reale.

Heiner Goebbels coltiva una collaborazione di lunga data sia con l’Ensemble Modern (nei pezzi di teatro musicale Schwarz auf Weiss, Eislermaterial) che con David Bennent con cui ha lavorato in occasione di Documenta 1987.

Ciò che è iniziato allora con Maelstromsüdpol (un’installazione performativa con Heiner Müller e Erich Wonder) è stato poi continuato, insieme all’Ensemble Modern, nella sua prima opera Landschaft mit entfernten Verwandten / Paesaggio con parenti lontani (Ginevra 2002) e ora prosegue con Michaux—per un nuovo pezzo radiofonico prodotto congiuntamente da SWR e Deutschlandfunk Kultur e per il concerto in scena Liberté d’action.

https://romaeuropa.net

Altri articoli di Musica su Dietro la Notizia