Domenica 4 settembre, Piazza del Duomo ha ospitato 1607 ballerini pervenuti da 17 regioni diverse d’Italia e da più di 100 scuole, per partecipare alla Lezione alla sbarra, rigorosamente tutti vestiti di bianco.

Roberto Bolle, con la sua quinta edizione di OnDance, la festa della danza del grande ballerino di Casale Monferrato, ha guidato i suoi giovani ballerini in una composta ordinata e allegra presenza davanti alla più celebre cattedrale milanese. Accompagnato dalla Prima ballerina del Teatro alla Scala di Milano, Nicoletta Manni.

AssoDAnza, che tutela e rappresenta la danza con 10.000 associazioni tutelate, riunisce 30.000 tra coreografi, educatori in differenti ambiti sociali e sportivi, insegnanti, proteggendo e tutelando circa 2 milioni e mezzo di famiglie interessate a quest’arte.

Presidente AssoDanza, Miriam Baldassari. “Essere presenti in Piazza del Duomo, dopo due anni di chiusure forzate e grandissimi sacrifici, per rappresentare l’importanza del lavoro educativo e formativo svolto dalle Scuole di Danza italiane è per noi motivo di orgoglio, in quanto Associazione di tutela del settore. Ringraziamo di cuore Roberto Bolle di averci voluto al suo fianco per questa meravigliosa iniziativa, che rappresenta un grido silenzioso, un monito a non trascurare l’importanza di un’attività che è dimensione essenziale per la crescita sana dei nostri giovani”.

Stasera 5 settembre ore 21.00, lo show finale nella meravigliosa cornice del Castello Sforzesco con le open-class del programma di OnDAnce.

Roberto Bolle è direttore di OnDAnce e la produzione è ArteDanza srl.

