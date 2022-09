Golf: l’edizione numero 79 dell’Open d’Italia

Appuntamento su Sky Sport con l’edizione numero 79 dell’Open d’Italia, il più Importante, atteso e prestigioso torneo golfistico italiano.

L’evento, denominato “DS Automobiles 79° Open d’Italia”, è in programma da domani, giovedì 15, a domenica 18 settembre sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club di Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, che nel 2023 ospiterà la Ryder Cup.

Su Sky Sport Action e in streaming su NOW tutte le quattro giornate di gara in diretta, a partire dalle ore 13.30 di giovedì.

Telecronache e commenti affidati ad Alessandro Lupi, Roberto Zappa, Marco Cogliati e Massimo Scarpa, che affiancherà anche Francesca Piantanida negli appuntamenti con lo “Studio Golf”, in diretta dal posto a inizio e a fine giornata. Da non perdere anche gli appuntamenti con lo “Studio Golf” condotto dal posto da Francesca Piantanida, in compagnia di Massimo Scarpa. Studio in onda a inizio e a fine giornata.

Sul percorso del Marco Simone Golf & Country Club, un field di tutto rispetto, che comprende, tra gli altri, lo scozzese Rory McIlroy, i danesi Thorbjorn Olesen e Nicolai Hojgaard, che difende il titolo conquistato nella passata edizione, gli ’inglesi Matthew Fitzpatrick, Tyrrell Hatton e Luke Donald, capitano del Team Europa alla prossima Ryder Cup, gli spagnoli Pablo Larrazabal, Gonzalo Fernandez Castaño e Rafa Cabrera Bello, il francese Julien Quesne e il norvegese Viktor Hovland.

Tanti gli italiani al via, fra questi, i fratelli Edoardo e Francesco Molinari, che questo torneo l’ha vinto nel 2006 e nel 2016, Guido Migliozzi, Renato Paratore, Lorenzo Gagli Francesco Laporta, Andrea Pavan, Nino Bertasio e Filippo Celli, al suo debutto tra i professionisti.

