Enzo Barbaro sarà, a partire dal 15 ottobre prossimo, il nuovo Direttore Generale della Lega Volley Femminile.

L’ex dirigente di Busto Arsizio è stato nominato dal Consiglio d’Amministrazione, con voto unanime, sulla base di una scelta selettiva che ha individuato in lui caratteristiche appropriate per proseguire proficuamente il percorso di crescita intrapreso da tempo dal Consorzio e per condurre il movimento verso nuovi, importanti e sempre più ambiziosi traguardi.

Il milanese classe ’78 ha svolto gran parte della sua carriera sportiva nel volley lombardo, prima di approdare nel 2004 a Treviso, squadra con la quale, nel ruolo di regista, ha avuto l’opportunità di vincere per due anni consecutivi il Campionato Italiano.

Raggiunto l’obiettivo del conseguimento della Laurea in giurisprudenza, ed abbandonato il volley giocato, ha iniziato un solido percorso professionale di formazione e di inserimento nel mondo dirigenziale sportivo, sempre all’interno della società di Busto Arsizio.

La sua crescita nelle competenze lo ha portato a raggiungere il livello dirigenziale ed a ricoprire la carica di Direttore Generale del club bustocco, posizione nella quale ha potuto contribuire fattivamente, dimostrando elevate capacità e dinamicità, al raggiungimento di importanti successi sportivi sia a livello nazionale che europeo.

