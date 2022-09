Dal 16 al 18 settembre si svolgeranno per la prima volta a Fano, le prefinali di Miss Italia 2022.

La commissione tecnica presieduta da Maria Giovanna Maglie, sarà formata da rappresentanti di diverse attività professionali di alto livello con un incarico speciale: individuare, tra le 195 concorrenti, le 21 finaliste nazionali che sappiano interpretare nel migliore dei modi la “nuova bellezza”.

Ecco chi valuterà le ragazze:

Maria Giovanna Maglie è nata a Venezia, ha studiato a Roma, è laureata in filosofia. Giornalista dal 1979, inviata di politica internazionale in Centro e Sudamerica, in Medio Oriente, è stata corrispondente dagli Stati Uniti per stampa, radi e TV.

Attualmente segue con attenzione anche i fatti di politica nazionale, partecipa a talk show televisivi, oltre a scrivere su molte testate nazionali.

Autrice di libri di saggistica: in uscita il 20 settembre “Addio Emanuela. La vera storia del caso Orlandi. Il sequestro, i depistaggi, la soluzione” edito da Piemme.

Stefania Andreoli è considerata tra le più importanti psicoterapeute italiane. Presidente dell’associazione “Alice Onlus” di Milano, penna del Corriere della Sera, è conosciuta al grande pubblico per la sua opera di divulgazione online, in radio e in tv.

E’ Giudice Onorario del Tribunale per i minorenni di Milano. L’ultimo libro di Andreoli è il bestseller “Lo faccio per me. Essere madri senza il mito del sacrificio” (Bur Rizzoli).

Marta Murru, genovese, è un’atleta della nazionale di nuoto sincronizzato. Ha vinto due medaglie di bronzo e una d’argento ai mondiali di Budapest e tre medaglie d’argento agli Europei di Roma. Ha partecipato a Miss Italia nel 2018, diventando Miss Liguria e conquistando, in finale, due titoli nazionali: Miss Sorriso e Miss sport.

Francesco Colella, nato a Catanzaro, è un attore cinematografico, televisivo e teatrale noto per i vari ruoli interpretati in diverse serie tv, tra cui “Vite in fuga” e “Vostro Onore”. Nel cinema ha interpretato “Aspromonte – La terra degli ultimi”, di Mimmo Calopresti, e “3/19”, di Silvio Soldini. Sotto la guida di Luca Ronconi è stato protagonista di 17 spettacoli in teatro.

Il professor Raoul D’Alessio, medico chirurgo e odontoiatra specialista in ortognatodonzia. Docente dell’Università Cattolica e per la Società Italiana Odontoiatria Forense. Dal 2006 è ideatore della ricerca universitaria sull’attrattività facciale in collaborazione con il Concorso Miss Italia e con l’Università Federico II di Napoli, il Politecnico di Bari e l’Università Cattolica di Roma e Milano.

Grazie al valore e ai risultati ottenuti in termini scientifici, nel 2021 a Kyoto è stato nominato membro del comitato tecnico scientifico dell’International Conference on Medical and Healt Informatics e revisore.

Marzia Peragine stylist e content creator pugliese, ha partecipato due volte a Miss Italia: nel 2007 come Miss Peugeot e nel 2009 con il titolo di Miss Rocchetta Bellezza. Dopo essersi laureata in Scienze e Tecnologie della Moda a Bari, si è trasferita a Milano specializzandosi in Fashion Styling allo IED. Oggi lavora con successo come stylist freelance.

